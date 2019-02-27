Гройсман хоче підвищити мінімальну зарплату до $300 в міс

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає можливим збільшити мінімальну заробітну плату в Україні до 300 доларів.

Про це він повідомив у середу, 27 лютого, під час засідання уряду.

За його словами, уряду вдалося підняти мінімальну зарплату до 150 доларів.

“Ми підняли мінімальну заробітну плату. Ми прийшли працювати, коли мінімальна заробітна плата в країні була 53… сьогодні 150 доларів. І я цим не пишаюся, я просто кажу про те, що ми її підвищили в три рази”, – повідомив Гройсман.

При цьому він вказав, що мінімалку необхідно підвищити ще в два рази.

“Наше завдання підвищити ще в два рази, щоб мінімальна заробітна плата була в країні 300 доларів. І ми можемо до цього прийти”, – підкреслив прем’єр.