У Швеції затримали російського шпигуна

Затриманий займався розвідувальною діяльністю принаймні з 2017 року.

Поліція безпеки Швеції повідомила про затримання ймовірного шпигуна на користь Росії.

Підозрюваного затримали у вівторок увечері під час зустрічі в центрі Стокгольма.

“Мова йде про чоловіка, підозрюваного в тому, що він був завербований агентом російської розвідки, які працюють у Швеції під дипломатичним прикриттям”, – йдеться в повідомленні.

Шведські спецслужби вважають, що затриманий займався розвідувальною діяльністю принаймні з 2017 року.

Поки не відомо, громадянином якої країни є підозрюваний. Але відомо, що він працює в Швеції у сфері високих технологій з інформацією, яка, на думку шведської сторони, може бути цікавою для розвідувальної діяльності інших країн.

Не пізніше п’ятниці прокуратура прийме рішення про утримання затриманого під вартою.