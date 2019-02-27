Як дніпровський метрополітен освоює бюджет на закупівлі дорогого, але непрацюючого обладнання

Комунальне підприємство «Дніпровський метрополітен» Дніпровського міськради на сьогоднішній день є планово-збитковим, і регулярно дотується з міського бюджету.

Бюджетні гроші в КП надходять з двома формулюваннями. Це або компенсація різниці вартості проїзду в метро і компенсація за проїзд пільгових категорій, або поповнення статутного фонду.

Бюджетні гроші «Дніпровський метрополітен» витрачає на свій розсуд. Кошти йдуть на придбання нового рухомого складу, устаткування, комплектуючих, на ремонт старих вагонів, приміщень, та багато іншого. При цьому про економію говорити не доводиться: збиткове КП успішно освоїло схеми виведення бюджетних коштів за допомогою закупівель за завищеними цінами у «правильних» постачальників. На прикладі одного з тендерів підприємства наочно видно, як працює ця схема.

Восени 2017 року КП за результатами тендеру уклало договір з дніпровським ТОВ«Укрметпром» на постачання верстата для ремонту колісних пар вагонів метро вартістю 2 599 000 гривень.

Гроші на рахунок компанії, за даними Порталу публічних фінансів, КП перевело 15 листопада 2017 року (779 699 гривень) і 26 грудня 2017 року (1 819 299 гривень).

В техзавданні до торгів Замовник чітко прописав, що хоче придбати токарно-карусельний верстат моделі 1512Ф3 з пристроєм числового програмного управління (ЧПУ).

Цей верстат застосовують для обробки важких деталей великого діаметра і порівняно невеликої довжини. На такому обладнанні можна виконувати майже всі токарні операції.

Система ЧПУ, якою оснащений верстат, призначений для автоматизованого управління многокоординатными верстатами. Тобто замість людини процесом обробки деталей управляє система. Все що потрібно від людини – включити верстат, задати програму, і спостерігати, як верстат працює.

Токарно-карусельні верстати моделі 1512Ф3 вже давно не випускають. Раніше, ще за часів СРСР, їх виготовляли на верстатобудівному заводі імені Сивина в Краснодарі.

Фахівці називають верстати цього заводу вічними. Кажуть, що, незважаючи на похилий вік, старе обладнання може скласти конкуренцію сучасній, а по ряду параметрів навіть перевершити його. Саме тому вибір комунальників, які вирішили придбати саме цей верстат, цілком зрозумілий. А от інші дії співробітників КП піддаються поясненню складніше.

– При модернізації виконується капремонт обладнання, встановлюється нова електроавтоматика та система ЧПУ, — говорить співробітник ТОВ«Дніпровський електро-механічний завод». – На верстатах, де система ЧПУ є, вона модернізується, або замінюється новою.

– Всі зношені частини при модернізації змінюють. Каркас верстата в більшості випадків залишається незмінним. Він дуже міцний і надійний, його змінювати немає сенсу. Зазвичай каркас просто чистять, підфарбовують, — розповідає комерційний директор Бердичівського станко-ремонтного заводу Василь.

Метрополітену ТОВ «Укрметпром» де-юре продало саме модернізований, дооснащенный поруч деталей, верстат. У тендерній документації фірми ми знайшли паспорт верстата 1985 року випуску і вкладиш про проведеної модернізації.

«Після проведення комплексної модернізації згідно ГОСТ 21021-2000 і ГОСТ 27843-2006 токарно-карусельного верстата моделі 1512 на базі ТОВ «ЮжСтанкоМаш» маркування верстата читається 1512МФ3 з нижче наведеними технічними параметрами характеристиками», — зазначено у додатку до паспорта верстата.

До характеристик верстата і до компанії, яка нібито проводила модернізацію, ми повернемося пізніше. Поки поговоримо про самої модернізації.

У процесі підготовки матеріалу ми знайшли в Єдиному реєстрі судових рішень кілька визначень Індустріального райсуду, якими слідчому ЗІ Індустріального ОПГУ Нацполиции в Дніпропетровській області, в числі іншого, було дозволено проведення низки експертиз у кримінальному провадженні №12018040660001048.

Останнє, як значилося у визначеннях, було відкрито 9 липня 2018 року по 2 ч. ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

– Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що УСБУ в Дніпропетровській області отримана інформація про можливе заподіяння шкоди економічним потенціалом держави в особі підприємства критичної інфраструктури – КП «Дніпровський метрополітен» під час здійснення закупівель за державні гроші, — цитата з ухвали суду від 7 листопада 2018 року.

Мова йде конкретно про закупівлю вищезазначеного верстата 1512МФ3 з ЧПУ.

На територію електродепо КП «Дніпровський метрополітен», зазначене з посиланням на клопотання слідства в ухвалах суду, верстат був доставлений 9 грудня 2017 року. Доставка, як стверджують правоохоронці, проводилася «з території ЗАТ «Промважмаш».

Співробітники КП, які проводили приймання товару, встановили, що верстат, виготовлений в 1987 році, має «зовнішні ознаки тривалої експлуатації», а також виявили ряд суттєвих недоліків в технічному стані верстата, які в сукупності вказували на те, що верстат потребує капремонту всіх механічних вузлів. Іншими словами, обіцяна модернізація виявилася сумнівною.

– За результатами приймання обладнання комісією КП були зроблені висновки про те, що верстат виробив свій технологічний ресурс, термін служби – 20 років, не може бути використаний для забезпечення якісного виконання технології ремонту, … не відповідає вимогам нормативних документів щодо точності обробки, — йдеться в ухвалі.

Крім іншого, свідчать правоохоронці, постачальник не надав сертифікат якості, паспорт на верстат і частина технічної документації з експлуатації, а також «не в повному комплекті» — без технічних даних ЧПУ, комплекту установчих черевиків, комплекту ЗІП і т. д. — передав замовнику товар.

– Крім того, в копіях документів, які були подані на відкриті торги, відсутні ідентифікаційні ознаки (заводський номер) конкретного верстата, — цитує суд клопотання слідства. – При цьому, незважаючи на виявлені порушення, … посадовими особами КП «Дніпровський метрополітен» було дано вказівку підлеглим працівникам здійснити приймання обладнання…

Як зазначається в ухвалі суду від 21 грудня 2018 року, згідно висновку проведеної під час досудового розслідування судово-товарознавчої експертизи №3032/18 від 09.11.2018, ринкова вартість карусельного верстата з «якісними споживчими характеристиками» станом на 20.10.2017 становила 114 750 гривень.

На момент підготовки нами матеріалу всі визначення у даному кримінальному провадженні можна було легко знайти в Єдиному реєстрі судових рішень. Після документи з Реєстру чомусь зникли.









— Ми верстат модернізували в 2012 році. Модель 1512Ф3 з ЧПУ. Викинули всю стару електрику і поставили нові болгарські приводи. Час від часу працюємо на ньому. Продаємо верстат, тому що користуємося рідко. Утримувати його недоцільно. Станок у відмінному стані. Варто 970 тисяч гривень, — розповідає Костянтин, підприємець з Кам’янського.

— Багато залежить від того, які деталі встановлені при модернізації. Ми продаємо модель 1512Ф3 за 1,2 мільйона гривень. Але у нас все нове. Є ще дорожче верстати, є дешевші, — говорять співробітники «ДЕМЗ», чия пропозиція про продаж верстата ми також знайшли наFlagma.ua.

— Ціни абсолютно різні. Модернізований, зрозуміло, дорожче. До мільйона купити можна. Три мільйони – це однозначно висока ціна. Можна значно дешевше знайти. Модернізований, хороший верстат, — впевнено каже Василь, комерційний директор Бердичівського станко-ремонтного заводу.

Компанія «Проммаш», з території якої, згідно з інформацією правоохоронців, комунальникам був доставлений верстат, на Flagma.ua продає модернізований верстат 1512Ф3 з ЧПУ з 1 230 000 гривень.

— Модернізацію ми проводимо під замовлення по потребам замовника. Деталі стоять китайські. Але це хороші деталі, якісні. Каркас верстата надійний, добрий. Ми знімаємо з нього стару фарбу і шпаклівку. Чистимо все, вирівнюємо поверхню, — говорить співробітник Проммаша. – На капітальний ремонт даємо гарантію 12 місяців. Верстат з ЧПУ коштує 1,5 мільйона гривень. Виглядати він буде як новий, і буде працювати як новий.

КП купило верстат 1512Ф3 з ЧПУ. При цьому в технічному завданні комунальники прописали відповідні габарити верстата модифікації 1512 – 2750Х2975Х 4100 мм

Ще співробітники КП вказали, що верстат повинен бути обладнаний додатковим боковим супортом. Такий є в моделі 1512 і відсутня в моделі 1512Ф3.

Один з потенційних учасників на сторінці тендеру в Прозорро звернув увагу замовника на нелогічність його вимог.

«Верстати токарно-карусельні модифікації 1512Ф3 виробництва заводу Сивина (Краснодар, Росія) з системою ЧПУ виробляються без бокового супорта. У тендерній документації технічні параметри верстата 1512Ф3 вказані з боковим супортом, що є неможливим. Бічний супорт йде до моделей 1512Ф1 і 1512. Але ці верстати не мають систему ЧПУ. Переробка верстатів даних моделей були у використанні під систему ЧПУ не гарантує якісні параметри заводу виробника. Просимо внести зміни в тендерну документацію», — йдеться у зверненні.

Комунальники відповіли витіювато, що, мовляв, вони мають намір придбати токарно-карусельний верстат з технічними характеристиками моделі 1512Ф3, і що, мовляв, не орієнтуються на конкретного виробника, так як вказали, що готові придбати еквівалент.

І який же верстат в підсумку набули співробітники КП? Модифікації 1512! Перероблений і обладнаний ЧПУ. Після проведення модернізації модель верстата, нагадаємо, стала називатися 1512МФ3 з ЧПУ.

Тобто, маючи бажання придбати токарно-карусельний верстат конкретної моделі 1512Ф3 (з ЧПУ), комунальники для чогось прописують характеристики верстата модифікації, яка ЧПУ не має, але при цьому вказують, що ЧПУ повинно бути.

Що з цього випливає? Те, що учасник повинен був спочатку знайти верстат моделі 1512, модернізувати його, а після встановити ЧПУ. Досить складний шлях, враховуючи,що дефіциту на верстати 1512Ф3 з ЧПУ не спостерігається. Такий можна купити без проблем, як старий, так і модернізований.

Механічну помилку замовника в написанні назви моделі верстата в техзавданні ми виключили. Адже крім назви у завданні були вказані і габарити, якими повинен володіти верстат. А вони відповідали конкретно моделі 1512, а не моделі 1512Ф3.

Сенс цих рукотворних складнощів ми зрозуміли, спілкуючись з головним інженером ПП «Спарк» Сергієм.

— Модель 1512Ф3 йде за замовчуванням з ЧПУ. Модель 1512 ЧПУ не має. Обладнати її системою ЧПУ в принципі можливо, але тільки це коштуватиме шалених грошей! Це дуже дорого. Значно простіше і дешевше купити верстат 1512Ф3, і провести його модернізацію. Бредово закуповувати модель без ЧПУ, щоб обладнати її ЧПУ, щоб в результаті отримати модель таку ж як з ЧПУ. Навіщо такі складнощі? – дивувався головний інженер ПП.

З величезною часткою ймовірності махінації з габаритами верстата і укомплектуванням необхідні були для того, щоб, по-перше, відсіяти на етапі подачі документів «випадкових» учасників, а по-друге, для того, щоб у разі чого мати можливість обґрунтувати завищену вартість верстата.

З боковим супортом, який був необхідний співробітникам КП, історія ще більш цікава. На верстаті модифікації 1512 такий є, на моделі 1512Ф3 – ні.

— Він у 1512Ф3 і даром не потрібний. Я навіть не розумію, як його можна використовувати на цій моделі. Бічний супорт потрібен на ручних верстатах, щоб токарів зручно було. Причому, цей супорт використовують токарі ось тієї старої радянської школи. Люди, які вчилися токарній справі в 70-х роках минулого століття, – говорить один з продавців верстатів 1512 і 1512Ф3. – Приробити бічній супорт до моделі 1512Ф3 в принципі можна. Але це буде коштувати дуже дорого. Космічні суми. Навіть не візьмуся прорахувати.

— Обладнати модель з ЧПУ боковим супортом можна. Але конкретно я за цю роботу б не взявся. Вона дуже дорога. Допускаю, що можливо не просто потрібно буде приробляти супорт, але ще і змінювати стійку ЧПУ. Це клопітно і дорого. Нова стійка варто 120-130 тисяч гривень. Плюс двигуни, приводи. Там закуповувати тільки на 200-300 тисяч потрібно. Але на моделі з ЧПУ бічній супорт і не потрібен. Він в процесі обробки колеса брати участь не буде. Все це обробляється верхнім супортом, — розповідає підприємець з Кам’янського Костянтин.

На Проммаше, з території якої, нібито, доставили верстат в електродепо КП «Дніпровський метрополітен», пояснили автору, що боковий супорт в моделі з ЧПК «триста років не потрібен».

— ЧПУшные верстати взагалі йдуть з одним супортом. Там два абсолютно не потрібні. Але якщо є необхідність, ми зможемо встановити. В такому разі ціна верстата буде дорожче. У нас це 1,7 мільйонів гривень буде коштувати, — розповів співробітник Проммаша.

А ось у що виграла тендер КП «Дніпровський метрополітен» фірми верстат 1512Ф3 з параметрами верстата 1512 і бічним супортом якимось дивом знайшовся. І тут можливі два пояснення. Співробітники КП «Дніпровський метрополітен» прописали нестандартні габарити верстата, заздалегідь знаючи, що такий є конкретно у «Укрметпром», або «Укрметпром» підіграв замовнику, намалювавши запитувані,отсеявшие безліч потенційних учасників, характеристики у своєму в тендерній пропозиції.

Нагадаємо,що за верстат комунальники заплатили 2 599 000 гривень. Правда, беручи до уваги інформацію правоохоронців щодо стану верстата, можна говорити про те, що КП за ці гроші дістався старий, не модернізований верстат 1512.

Ми вирішили перевірити інформацію з рішення суду і подзвонили в компанію «Южстанкомаш» з Павлограда, яка за тендерними документами Укрметпрома проводила модернізацію верстата. Від співробітників компанії ми отримали цікаву інформацію.

— Ми проводимо модернізацію Б/Вушних верстатів. Робимо паспорт на обладнання або доповнення до паспорта, в яку вносимо зміни, — розповідають у компанії. — Модернізацію токарно-карусельного верстата, який зараз на «Дніпровському метрополітені» стоїть, ми не проводили.

На одному з документів ТОВ «Укрметпром», а саме вкладиші до паспорта обладнання, ми знайшли печатку компанії «Южстанкомаш» і підпис директора.

Попросили співробітника компанії пояснити як печатка та підпис могли опинитися на документі про модернізацію, якщо не проводилася модернізація.

— Я навіть припустити не можу, — говорить співробітник «Южстанкомаш». – Напевно, можна говорити про підробку документів… Повторюся, цей верстат ми не модернізували. А можна побачити ці документи, де наша печатка?

Відправляємо скрін вкладиша до паспорту верстата співрозмовнику.

— Ми давали цінова пропозиція на модернізацію верстата. Допускаю, печатка та підпис взяті саме з цього документа. Я в курсі історії з цим верстатом. Ваші комунальники закупили верстат поганої якості. До нас зверталася компанія, хотіли привезти нам цей верстат, щоб ми його привели в порядок. А потім модернізований верстат вже поставили б метрополітену. У нас була переписка з компанією, ми давали їм цінову пропозицію. Верстат в підсумку нам ніхто не привіз, — розповідає представник Южстанкомаша. – Його одразу поставили комунальному підприємству. Не можу сказати, що робив його хтось чи ні. Швидше за все, немає, я десь рік тому їздив у своїх справах в це КП бачив той верстат. Він не працював. Наскільки я знаю, там правоохоронці порушили кримінальну справу…

Якщо наш співрозмовник сказав правду, виходить, що компанія «Укрметпром» доклала до тендерної документації підроблені документи.

На те, що токарно-карусельний верстат стояв на базі комунального підприємства по сей день без діла, побічно вказує той факт, що майже через рік після його придбання «Дніпровський метрополітен» оголосив тендер на виконання робіт з проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці» верстата 1512Ф3.

Ми припускаємо, що мова йде саме про закупленому восени 2017 року верстаті, тому що інших закупівель аналогічного верстата не було. Крім цього, у тендері, у рамках якого комунальники закупили верстат 1512МФ3, ми не знайшли пункт про встановлення та налагодження обладнання, тому припускаємо, що роботи по установці і наладці закуповували саме для нього.

Про це тендері теж варто сказати пару слів.

Торги комунальники провели 14 червня 2018 року. Брали участь в них постачальник верстата ТОВ«Укрметпром» і ТОВ «Дніпропетровський електро-механічний завод».

У документах Укрметпрома ми знайшли довідку про субпідряді, згідно з якою компанія планувала залучати до виконання робіт з проектування ПрАТ«Харьковметпроект», до виконання робіт з виготовлення фундаменту – ТОВ «ТПК Техпромпроектбуд», а до виконання робіт по монтажу та пусконаладці – свого конкурента (!) «Дніпропетровський електро-механічний завод»!

Враховуючи той факт, що всі роботи «Укрметпром» планував виконувати силами субподрядиков, дивно (чи навпаки не дивно?), що компанія захотіла дістати поспіль, осилити який може тільки в частині виконання функцій посередника.

За результатами тендеру КП «Дніпровський метрополітен» уклало з ТОВ «Укрметпром» договір вартістю 499 080 гривень. 24 жовтня 2018 року договір був розірваний. Причина розірвання вказана не була. Можна припустити, що свою роль у цьому зіграло вищеописане кримінальне провадження.

Здається, останнє могло стати причиною скасування тендеру КП «Дніпровський метрополітен» на поставку путеизмерительной візки.

Цей тендер КП оголосило 23 червня 2018 року. У тендерній документації співробітники «Дніпровський метрополітен» вказали, що хочуть придбати візок путеизмерительную ТП-10. Такі виробляє тільки російська компанія «Твема».

Очікувана вартість закупівлі, визначає яку, нагадаємо, замовник, склала 1 050 000 гривень. У торгах взяли участь ПРАТ «Газэнергокомплект», ТОВ «Укрспецкомплект» і вже знайоме нам ТОВ «Укрметпром».

Саме вигідну пропозицію Газэнергокомплекта замовник відхилив через те, що компанія доклала копії виконання аналогічних договорів, вказавши, що продавала товар, який, на думку членів тендерного комітету, був «не аналогічним» путеизмерительной візку.

Переможцем тендеру стало «Укрметпром», що запропонувало візок за 1 048 000 гривень. Договір з Укрметпромом КП «Дніпровський метрополітен» уклало 13 серпня 2018 року.

У тендерній документації ТОВ «Укрметпром» ми знайшли сертифікат відповідності на візок путеизмерительную ПТ-10. Згідно з цим документом, як і передбачалося, виробником візки є російська фірма «Твема».

Ми зв’язалися з менеджерами компанії і попросили назвати вартість візка.

— Візки ПТ-10 у нас йдуть під замовлення. Продукція досить дорога. У Росії їх вартість становить мільйон рублів без ПДВ. З ПДВ – 1,2 мільйонів рублів. Якщо ми говоримо про експорт, то ціна на 20% дорожче, — повідомив співробітник «Твема».

Разом без малого 600 тисяч гривень з ПДВ. Звідки наші комунальники взяли 1 050 000 гривень?

Таким чином, якщо б у жовтні минулого року КП не розірвало договір з ТОВ «Укметпром», вартість посередницьких послуг» останнього становила аж 400 тисяч гривень.

Про компанію «Укрметпром», яка в один прекрасний момент стала активним учасником тендерів КП «Дніпровський метрополітен», інформації дуже мало. За номерами телефонів, які вказані в тендерній документації та Єдиному держреєстрі юросіб, ні про саму компанію, про її керівника і засновника Дениса Смирнова повідомити нам нічого не змогли. Хто такі, сказали, що не знають, номер телефону, мовляв, до Укрметпрому відношення не має.

Знайти особистий номер Дениса Смирнова, і поставити йому ряд питань, що стосуються продажу токарно-карусельного верстата, нам, на жаль, не вдалося.

За чутками, надає фірма виключно «посередницькі послуги».

— Компанія «Укрметпром» реальна, не одноденка. Ну, як компанія… Верстатами вони ніколи особливо не займалася. Щось купують, потім перепродують, — повідомили нам на одному з підприємств, реализовывающем верстати.

Керівник комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Андрій Лепьошкін категорично відмовився спілкуватися з нами на тему закупівлі токарно-карусельного верстата. До речі, верстат, за інформацією працівників КП, не функціонує досі.

Матеріал був підготовлений за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках проекту «Антикорупційна експертиза тендерів комунальних підприємств Дніпровського міськради».