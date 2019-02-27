Компанія президента Порошенко торгує страховими полісами через відділення держбанків

Навіть не дивлячись на близький кінець, він продовжує жадібно хапатися за кожну копійку, яку можна запхнути в кишеню…

Страхова компанія «КРАЇНА», підконтрольна Петру Порошенку, оновила на своєму сайті список банків-партнерів, в яких можна придбати поліси страхування цієї компанії.

Це сталося відразу після нашої публікації про те, що директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Костянтин Ворушилін порушив закон «Про систему гарантування» і не може бути головою Фонду.

Справа в тому, що Ворушилін є власником 4,98% акцій СК «КРАЇНА», яка мала партнерські відносини з «Фортуна-банк». Банк був визнаний неплатоспроможним ще в січні 2017 р і перейшов під управління Фонду гарантування вкладів.

За законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» «член виконавчої дирекції Фонду не може бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку або іншої юридичної особи, з яким Фонд або банк, який виводиться Фондом з ринку, має договірні відносини» (ст. 11).

Ворушилін не міг бути головою Фонду, будучи акціонером СК «КРАЇНА», так як вона мала договірні відносини з «Фортуна-банк».

На даний момент зі списку банків-партнерів СК «КРАЇНА» зникли «Фортуна-банк», а також «Укрсоцбанк» та «Укрсиббанк». Додався державний «ПриватБанк».

Всього в СК «КРАЇНА» вісім банків-партнерів: «Акордбанк» (підконтрольний чоловікові міністра фінансів Оксани Маркарової), банк «Схід» (контролюється Володимир Костельман, «Фоззі Груп»), «Міжнародний інвестиційний банк» (підконтрольна Петру Порошенку), «Місто Банк» (97,18% акцій належить нардепу, бізнес-партнера Дмитра Фірташа-Івану Фурсіну), «Правекс-Банк» (належить італійській групі Intesa Sanpaolo) і три держбанки — «Ощадбанк», «Укргазбанк» і «ПриватБанк».

Для страхової компанії мати партнером великий банк дуже вигідно. Тим більше, такий як «ПриватБанк» з найбільшою кількістю клієнтів у країні. СК «КРАЇНА» продає через «ПриватБанк», зокрема, поліси ОСАЦВ, медичні страховки та інші поліси.

Наприклад, застрахувати здоров’я через «ПриватБанк» можна тільки в трьох компаніях-партнерах СК «УНІКА», СК «ВУСО» та СК «Країна».

Показово, що СК «КРАЇНА» не була партнером «Приватбанку» поки він був приватним і належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Акредитацію в «Приваті» ця СК отримала 6 червня 2017 р. Націоналізовано «ПриватБанк» в грудні 2016 р.

Основні акціонери СК «КРАЇНА» президент Петро Порошенко, нардеп БПП Ігор Кононенко, перший заступник секретаря РНБОУ Олег Гладковський і директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін.

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Цікаво, у Ворушиліна навіть прізвище починається на «злодій». Згадав, що словосполучення «вор азаров» унікальним чином читається однаково з двох сторін…