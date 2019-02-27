Пригнічені холодильником

Патерналістськи настроєне народ в Росії глибоко розчарувався в батька нації — «ми думали, що він захисник від бояр-лібералів, а виявляється, він заодно з ними.

Послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам сталосамым непопулярним у московських телеглядачів за останні п’ять років. У Кремлі, втім, закликають не поспішати з висновками і підрахувати, як йдуть справи в регіонах, так і заодно нагадують, що крім «телеящика» є й інші канали поширення інформації, наприклад, той же інтернет.

Але, як би те ні було, це ж далеко не перший сигнал про те, що картина «весь народ в єдиному пориві підтримує національного лідера» вже не настільки наочна, як п’ять років тому.

Підтвердження тому — результати опитування про схвалення інститутів влади, опубліковані на минулому тижні «Левада-центром». З них випливає, що рейтинг схвалення діяльності Володимира Путіна росіянами сьогодні знаходиться на найнижчому рівні за всі 20 років його правління. У той же час, число тих, хто негативно ставиться до його роботи, навпаки, зросла як ніколи раніше.

З опитування випливає, що в лютому поточного року кількість тих, хто схвалює діяльність президента склало 64%. Для порівняння, рік тому, в лютому 2018-го схвально оцінювали роботу Путіна 76% росіян. Тобто, за рік цей його рейтинг впав на 12 відсотків. Зауважимо, що за останні два десятиліття більш різко підтримка президента падала тільки в 2005 році, коли почав діяти прийнятий у 2004 горезвісний закон «про монетизації пільг». Тоді за рік схвалення діяльності Путіна впав на 16 відсотків — з 82% до 66%. Але навіть в 2005 число не схвалюють президента було тільки 32%, в той час як сьогодні таких вже налічують 35%, що є рекордом за ті ж 20 років.

Пік схвалення діяльності Путіна, як нескладно здогадатися, припав на лютий 2015 року. Тоді його підтримував 86%. При цьому в лютому 2014 діяльність президента схвалювали всього 69%, що близько до найнижчих значень цього показника російського лідера. І це зрозуміло, оскільки очевидно, що сам опитування лютого 2014-го проводилося ще до появи в Криму російських «ввічливих людей» і вже тим більше до офіційного повернення півострова до складу РФ в березні того ж року.

У 2016 і 2017 роках «кримський консенсус», створений зусиллями російських мас-медіа, зберігався. Схвалення діяльності президента в цей час все ще перевищувала 80%. Однак після 2017 року відбувається обвал позитивного рейтингу Путіна. Всього за два роки він впав на 20 відсотків до нинішніх значень (64%). У той же самий час — з лютого 2017 по лютий 2019 року, кількість тих, хто не схвалює діяльність президента РФ збільшилося більш ніж у два рази — з 15% до 35%, що також не має прецедентів. Навіть під час соціальної кризи 2004-2005 років, викликаного монетизацією пільг, число тих, хто не схвалював роботу Путіна, не росло так різко і не досягало таких значень.

Зараз складно сказати, чи ми стоїмо на порозі «осені патріарха». Тобто, йде мова про довготривалої тенденції зниження популярності нацлідера, який перебуває при владі з 2000 року, або ж це просто тривала реакція на проведену в 2018 році пенсійну реформу.

Однак деякі припущення на цей рахунок будувати вже можна. По-перше, зазначимо, що на відміну від періоду монетизації пільг, коли прийнятий на цей рахунок закон вдарив по пільговикам відразу ж з моменту його введення в життя в січні 2005 року, практичні результати пенсійної реформи на початку 2019 року для більшості тих, хто планував вийти на пенсію в нинішньому році, але тепер не зможе це зробити через збільшення пенсійного віку, ще не так очевидні.

Справа в тому, що незважаючи на тотально негативне ставлення в російському суспільстві до підвищення пенсійного віку (наприклад, опитування Фонду «Громадська думка», проведене в травні 2018 року, показав, що 82% росіян негативно ставляться до проведеної реформи), значна частина працюючих чоловіків і жінок планували продовжувати працювати і після досягнення колишнього пенсійного віку. В першу чергу, в силу того, що на пенсію прожити сьогодні вкрай важко.

Це підтверджується тим же дослідженням ФОМ. На питання: «якби це залежало тільки від вас, то ви б припинили або продовжили працювати після досягнення пенсійного віку?» майже 40% відповіли, що продовжили б і лише близько 20% сказали, що вибрали відхід на пенсію.

Таким чином тотально негативне ставлення до підвищення пенсійного віку в Росії і, як наслідок, зниження довіри до того, хто підписав відповідний закон (тобто до президента РФ), викликане не тільки соціально-економічними причинами. У даному випадку в наявності ситуація глибокого морального розчарування патерналістськи налаштованого народу в президента-батька («ми думали, що він наш захисник від бояр-лібералів, а він виявляється заодно з ними»).

Характерно в цій ситуації і те, що відкату в цьому недовіру до Путіна не відбулося навіть незважаючи на обставлене спецефектами залякування західних супостатів новітніми суперракетами. Це може говорити про тенденції росту числа розчарувалися серед широких мас громадян.

У момент кримського тріумфування ми задавалися питанням: як надовго вистачить виникло у зв’язку з цим пориву об’єднатися навколо верховного правителя і коли погіршення життя росіян позначиться (і чи позначиться взагалі) на рівні його підтримки? Тобто, простіше, ставилося питання: чи переможе «холодильник» (реальне зниження рівня життя людей) «телевізор» (масовану пропаганду успіхів).

Тепер ми бачимо, що, незважаючи на гігантські зусилля пропагандистської машини, перед могутністю його величності Об’єктивного Буття її можливості все ж обмежені. Тут доречно згадати цитату, яку приписують Авраама Лінкольна: «Можна весь час дурити деяких, можна деякий час дурити всіх, але не можна весь час дурити всіх».

Втім, політтехнологічні можливості кремлівської команди поки рано списувати в утиль. Ми розуміємо, що у неї в запасі ще безліч різноманітних варіантів маніпуляції громадською думкою. «Успіхи» у зовнішній політиці в цьому плані залишаються в пріоритеті. Наприклад, підозрюю, що такий випробуваний прийом підвищення рейтингу верховного правителя, як розширення території РФ за рахунок чергової «споконвічної території», в Кремлі з рахунків ніхто списувати не збирається…