Путінізм проявить гуманізм?

Стартує обіцяна вождем нова ера у відносинах правителів і підданих. Але народолюбивые починання — не те, за що себе видають.

Ті, кому належить хвалити наше керівництво, зображують епоху, наставшую після лютневого послання президента, як поворот до чогось незнайомого і на подив гуманного.

Від мілітаризму — до соціалізму (хтось навіть бовкнув: до націонал-соціалізму, але це, що називається, ексцес виконавця). Від затягування на народі поясів — до щедрості. Від репресивної суворості — до великодушності.

Між тим критики режиму ніяких змін не бачать зовсім і жартують над повторюваними рік за роком нагадуваннями, що на розкачку часу немає, і що не кожного бізнесмена треба садити.

Оскільки наша управлінська махина вже встала на шлях виконання новітніх наказів вождя, істину між двома цими думками можна шукати не посередині, а там, де вона насправді є.

Почнемо з соціалізму. Антон Силуанов, наш головний фінансист, назвав уточнену вартість анонсованих Володимиром Путіним заходів: 85 млрд руб. в нинішньому році і приблизно 150 млрд руб. щорічно, коли вони здійсняться у повному обсязі.

При цьому в 2019-му федеральні витрати, вже спрямовані на соціальну політику, наблизяться до 5 трлн руб. Додамо до них соцвнески, які надійдуть в Пенсійний та інші фонди (округлено — 6 трлн руб.), а також витрати на соцмероприятия, заплановані в бюджетах регіонів і муніципальних утворень (ще кілька трильйонів).

Тобто обіцяні додаткові благодіяння збільшать соціальні витрати в 2019-му десь на піввідсотка. А років через три, коли розгорнуться на всю широчінь, соцтраты завдяки їм зростуть аж на неповний відсоток. Ось, виявляється, як недорогий перехід від капіталізму до соціалізму. Необременительность для казни — обов’язкова вимога до будь-якого нового гуманного проекту.

Втім, не все вимірюється в грошах. Путін також наказав чиновникам усіх рівнів змінити тон у спілкуванні з підданими — з нинішнього грубого на гранично ввічливий і тактовний. Прямо як із важкохворими — говорити неголосно й ласкаво, намагатися втішити нічим не злякати.

На це можна сказати, що в житті від посадової особи люди чекають не задушевних бесід, а виконання своїх обов’язків. Однак перші практичні плоди послання вже в наявності.

Голова Держдуми В’ячеслав Володін «за підтримки всіх парламентських фракцій» велів організувати на думському сайті «дошку ганьби» для публікації там скандальних депутатських заяв, зазначених «неповагою до людей, хамством», які «викликали негативну реакцію суспільства».

Теоретично депутат — не вихованець інтернату для важких дітей, а висуванець своїх виборців, перед якими і повинен відповідати за свої висловлювання і пропозиції. Але парламентський спікер живе і працює не в політичних, а в адміністративних координатах: Дума — установа, що він — директор, парламентарії — підлеглі. Якщо розперезалися, пора підтягнути дисципліну, пустунів покарати, невиправних звільнити.

Треба думати, починання переймуть і інші наші представницькі і виконавчі органи на місцях та в центрі. Стиль управлінців справді хочуть підправити, але виключно піонерсько-комсомольськими методами — пропесочить на лінійці, не випускати на прогулянку (варіант: у закордонне відрядження) і т. п. Хоча добре вимуштрувані, бездумний і безсловесний депутат (або, припустимо, міністр чи губернатор), цілком влаштовує вище начальство, так само безглуздий пересічним громадянам, як і балакучий.

І, нарешті, кампанія за гуманізацію репресій. В їх пом’якшення у нас потребують не всі, а тільки комерсанти. Так зазначено в посланні. Так, дивно. Але все одно цікаво, як буде здійснюватися хоча б це.

А ось як. Прес-секретар Пєсков спростовує повідомлення агентства Bloomberg про те, що Путін на закритій нараді схвалив арешт інвестора Калве. Виявляється, не схвалив: «Президент констатував факти. Ніяких своїх уподобань не висловлював».

Погодьтеся, що спростування Пєскова більше схоже на підтвердження. Адже Калве звинувачений і заарештовано чи законно, чи ні. Якщо визнати, що незаконно, то сам собою виникне питання про покарання винних. Ось заздалегідь і приймаються заходи, щоб питання не виникло, навіть якщо жертву в результаті потріпають не так вже сильно. Непогрішність охоронної машини при будь-якому повороті не повинна бути поставлена під сумнів.

Приблизно про те ж і ліберальне починання Слідчого комітету. За наказом Олександра Бастрикіна відомство відкриває телефонну лінію для прийому і екстреного реагування на повідомлення про тиск на бізнес» і навіть для цілодобової запису на особистий прийом до глави СКР «з питань, пов’язаних з розслідуванням СК Росії кримінальних справ про злочини у сфері підприємницької діяльності».

Тобто скаржитися на співробітників Слідчого комітету можна тепер вдень і вночі, але тільки сам же Слідчий комітет.

Ось вам і контури нового курсу. Допомога нужденним за умови, що воно майже нічого не коштуватиме казні. Відучення чиновників від зайвого хамства за умови, що їх залежність від власного начальства зросте, а від громадян — немає. І зростання гуманності охоронців до комерсантам за умови, що влада охоронної машини не зменшиться ні в одному пункті.

Точно та ж система, що була, але з людським обличчям. Утопія? Подивимося. Ось навіть клітини з судів можуть прибрати. Профільні відомства вже переписуються між собою на цю тему. Того і дивися, обвинуваченим стане веселіше. Ну а вже самі суди будуть судити як судили. Це святе.