Румунія проведе військові навчання в Чорному морі

У навчаннях будуть задіяні 10 румунських кораблів.

Навчання військово-морських сил країн НАТО Poseidon 19 будуть проведені в Чорному морі 1-8 березня.

«Понад 1100 військовослужбовців візьмуть участь у міжнародних навчаннях Poseidon 19, які ВМС Румунії організовують в румунських територіальних водах і в міжнародних водах західної частини Чорного моря 1-8 березня», – вказується в повідомленні.

У навчаннях будуть задіяні 10 румунських кораблів та чотири іноземні кораблі з Болгарії, Німеччини, Іспанії та Туреччини, а також два швидкохідні катери для водолазів, наголошується в тексті. Повітряна частина навчань буде забезпечена вертольотом Puma Naval, двома винищувачами Міг-21 і двома F-16 складу румунських ВПС.

«Головні цілі навчань – зміцнення взаємодії між що беруть участь суднами та екіпажами у загальному міжнародному контексті, а також перевірка можливостей ВМС Румунії, наданих у розпорядження НАТО в майбутній період», – вказує штаб ВМС Румунії.