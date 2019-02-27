Ціни на комуналку злетять на 45%: влада доб’є українців навесні

Комунальники готуються до збільшення вартості на газ – погоджують тарифи. «Київтеплоенерго» вислав на встановлення Нацкомісії план новітніх цін

Навесні українцям піднімуть вартості на блакитне паливо. В цілому в ближній рік газ для покупців подорожчає приблизно на 45%. За словами фахівців, це неминуче призведе до збільшення тарифів на обслуговування ЖКГ, а далі повернеться загальними неплатежами.

Ще одне «спасіння українців» у варіанті збільшення вартості газу владою заплановано на 1 травня 2019 року, хоча з боку уряду дане і ніяк не афішується, у зв’язку з майбутніми виборами. Однак незважаючи на те, що значна частка українців ще перебуває в невіданні щодо майбутнього збільшення тарифів, комунальники вже готуються до нього.

Комунальники координують тарифи

Наприклад, КП «Київтеплоенерго» вже передало на аналіз НКРЭКУ ініціативу про перегляд тарифів на видача електричної та теплової енергії на ТЕЦ з 1 травня цього року. Згідно з протоколом з 15 лютого 2019 року, Київтеплоенерго планує збільшення тарифів на електроопалення на 18,75%, а на освітлення — на 31,24%. План тарифів одностайно підтриманий абсолютно всіма учасниками засідання, підписаний заступником керівника КМДА Пантелєєвим і направлений в НКРЭКУ.

Варто виділити, що дане ніяк не підсумковий тариф для покупців, а тільки вартість виготовлення, що в результаті і ляже в базу потяжелевших весняних платіжок.

Тепло подорожчає на чверть

З 1 травня 2019 року передбачається збільшення вартості газу для жителів, приблизно з 8 550 аж до 9 850 грн. (з перевезенням і ПДВ), а так як в структурі виготовлення термічної енергії блакитне паливо захоплює приблизно 70%, відповідно з цим компанії теплокомуненерго подають документи на перерахунок тарифів.

«У найкоротший час всі без виключення виробники тепла і теплої води України також розмістять власні плани тарифів і стануть координувати їх з районною владою і НКРЭКУ. У разі якщо в найкоротший місяць-два, влада України ніяк не перегляне вимога партнерства з МВФ і ніяк не змінить проект збільшення вартості в блакитне паливо, у другому півріччі нас чекає збільшення платіжок ще як мінімум на 20%, а в джерелі 2020 роки ще на 25%», — зауважив головний спеціаліст ГО «Громадський аудит» Тарас Галайда.

Своє ніяк не упустять

Зростання тарифів з електрики і тепла пов’язаний зі збільшенням вартості на ключові утворюють – безпосередньо блакитне паливо, водопостачання та електроенергія, заявляють фахівці. Таким чином, компанії теплокомуненерго заздалегідь готуються до майбутнього збільшення. При цьому в запитані у НКРЭКУ тарифи беруть до уваги крім того і понесені теплокомуненерго втрати в період з листопада по грудень 2018-го. В даний проміжок комунальники раніше купували блакитне паливо згідно новітньої вартості, а обслуговування громадськості давали ще згідно колишніми цінами.