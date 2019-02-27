У Раді Федерації виникла думка обстежити молодят на безпліддя

У Раді Федерації виникла ідея обстежити молодят на безпліддя. Такі пропозиції підготовлені до «круглого столу» комітету ради федерації з соціальної політики.

Як повідомляє «Інтерфакс», Моз РФ запропонують «опрацювати» з іншими структурами питання про запровадження «Сертифіката молодят» для «обстеження репродуктивної системи» вступаючих в шлюб громадян. Ще чотирьох міністерствах — праці, науки, освіти, промисловості і торгівлі — пропонують розробити і масово впроваджувати в молодіжне середовище мобільні ігрові додатки, які будуть пропагують «сімейні цінності» і «позитивне репродуктивне поведінку». У цій роботі пропонують задіяти і популярних у молоді блогерів.

Ще одна ініціатива — забезпечити масове виробництво в Росії вітамінізованого спецхарчування для детокс організму і впроваджувати серед молоді «вітчизняні технології» захисту від електромагнітного випромінювання гаджетів.

У матеріалах до «круглого столу» йдеться, що з 146 млн населення Росії 78 млн жінки, з яких безплідні 6 млн. Безплідних чоловіків вже 4 млн, зростання на 80% за останні 13 років. Тобто, констатують автори ініціатив, безпліддям страждають 15% сімейних пар і це вже критична цифра для країни. При цьому щорічно зростає кількість безплідних пар на 250 тис.