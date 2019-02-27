Товаришу Мадуро не вистачає стратегічного мислення

Бракує стратегічного мислення товаришеві Мадуро. Армію, поліцію, ополченців — всіх мобілізував, щоб не допустити їжу всередину країни. Зайняв кругову оборону на суші, в повітрі і на воді від проникнення гуманітарної допомоги. І що толку? Народ всередині країни на голодний шлунок тільки зліше стає і кількість захисників завоювань соціалізму у Венесуелі зменшується. Та й ті, які уздовж кордонів від гуманітарки відбиваються, постоять натщесерце тиждень-другий і піддадуться спокусі пожерти. І прощавай, Мадуро!

А адже зовсім недавно російська влада демонструвала, як в таких ситуаціях треба діяти. Вважай, майстер-клас проводила! Їжа безперешкодно пропускається через кордони всередину своєї території… І в прямому ефірі давиться гусеницями тракторів! Народ перед екранами охреневает, і тут крупно запускається біжучий рядок з гаслом «ДАВИ ГУСЕЙ, РЯТУЙ РОСІЮ». І на екран під музику «Вставай, страна огромная…» випливає портрет Головнокомандувача.

На перший погляд, хрін редьки не солодший, в обох випадках імпортна їжа не допускається до шлунків підданих аборигенів. Але в одному випадку — зростання невдоволення, а в іншому — небачене зростання патріотизму.

Загалом, не чергові мільярди доларів і не 300 тонн гумпомощи треба було літаками у Венесуелу направляти, а відрядити туди досвідченого політолога. Він і товариша Мадуро підкаже і венесуельцям розкриє очі на підступи американців.