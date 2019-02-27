Між Францією і Нідерландами спалахнуло напруга: названа причина

Вопке Хекстра приїде в Париж в найближчі дні.

Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер назвав “незбагненним і несподіваним” крок уряду Нідерландів з придбання понад 12% акцій холдингової компанії союзу авіаліній Air France-KLM.

Ле Мер заявив, що його голландський колега Вопке Хекстра приїде в Париж в найближчі дні, щоб роз’яснити ситуацію.

Виступаючи на прес-конференції в Парижі, президент Франції Еммануенль Макрон повідомив, що французький уряд не було поінформовано заздалегідь про рішення голландців. Він сказав, що інтереси альянсу повинні бути збережені”.

Частка французького уряду в компанії становить 14,3%. Нідерланди також заявили про намір довести свою частку до 14%.

Голландське держава вже володіє 5,9-відсотковою часткою в голландської національної авіакомпанії KLM. Гекстра сказав, що придбані акції дозволять уряду більше впливати на стратегічні рішення щодо союзу.