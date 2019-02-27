У Німеччині пояснили скандал навколо “гітлерівських пенсій”

У Бельгії відповідні пенсійні доплати отримували 20 осіб.

Крайовий союз Рейнських земель (LVR) повідомив, що німці в Нідерландах і Бельгії отримують доплати згідно з прийнятим у 1950 році федеральним законом “Про забезпечення постраждалих у війні” (BVG).

Бельгійські депутати минулого тижня занепокоїлися у зв’язку з тим, що два десятки літніх бельгійців або їх спадкоємців досі отримують додаткову пенсію з Берліна, нібито призначену нацистським лідером Адольфом Гітлером.

У LVR пояснили, що сам факт служби у вермахті або підрозділах “Ваффен-СС” не є підставою для отримання таких виплат. Заявку на доплату за законом можуть подати постраждали від бойових дій у Другій світовій війні на території Німеччини або окупованих нею країн. Закон не виключає отримання таких виплат колишніми есесівцями.

“Членство в СС є причиною для підозр, але не веде до автоматичного відкликання допомоги. В кожному окремому випадку повинно бути доведено, що людина своїми діями вчинив злочин проти основ людяності або принципів правової держави”, – зазначили в організації.

За даними LVR, на кінець 2018 року в Бельгії відповідні пенсійні доплати отримували 20 чоловік, 14 з них були громадянами Німеччини. В організації також додали, що проти бельгійських одержувачів допомоги в 2018 році вже була проведена додаткова перевірка на предмет підстав для відкликання виплат. “Ні в одному з випадків не було виявлено таких причин”, – додали в LVR.

У Нідерландах доплати отримують 34 людини, 22 з них – німці. У Федеральному міністерстві праці та соцзабезпечення Німеччини запевнили, що ніхто з одержувачів допомоги за відповідним законом в Бельгії не служив у “Ваффен-СС”.