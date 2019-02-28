Тиловики Міноборони наживалися на постачання сумок для нових протигазів

В ГБР розкрили схему за розтрату грошей на закупівлю сумок для протигазів ЗПП-01В, які постачали до підрозділу Нацгвардії.

Нові протигази ЗПП-01У були допущені указом міністра оборони до експлуатації у військах у вересні 2017 року. Протигаз повністю відповідає вимогам стандартів EN 136 (ClassIII) NATO Triptych.

Сумки для протигазів (ЧНП-3) поставляли в 4-ю бригаду оперативного призначення (Гостомель), 8-й і 9-й полк оперативного призначення (Калинівка та Запоріжжя). Закупівлями займалися в 4762-му Головному представництві Міноборони. Поставки проводилися в листопаді-грудні минулого року.

Вважається, що чиновники Міноборони вступили в змову з представниками підприємства «НВПП« Спаринг-Віст Центр» і «Екотест Центр» під час дії особливого періоду заволоділи державними грішми під час укладення та виконання держконтрактів за оборонним замовленням.

Директором і кінцевим власником компанії «НВПП« Спаринг-Віст Центр» є Ростислав Смук. Також у власників компанії значиться ТОВ «Екотест Центр», керівником та засновником якої є все той же Ростислав Смук.

Експерти перевірять ринкову вартість комплектуючих до противогазам, закупленим для підрозділів Нацгвардії.