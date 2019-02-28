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Тиловики Міноборони наживалися на постачання сумок для нових протигазів

28.02.2019

Тыловики Минобороны наживались на поставках сумок для новых противогазов

В ГБР розкрили схему за розтрату грошей на закупівлю сумок для протигазів ЗПП-01В, які постачали до підрозділу Нацгвардії.

Нові протигази ЗПП-01У були допущені указом міністра оборони до експлуатації у військах у вересні 2017 року. Протигаз повністю відповідає вимогам стандартів EN 136 (ClassIII) NATO Triptych.

Сумки для протигазів (ЧНП-3) поставляли в 4-ю бригаду оперативного призначення (Гостомель), 8-й і 9-й полк оперативного призначення (Калинівка та Запоріжжя). Закупівлями займалися в 4762-му Головному представництві Міноборони. Поставки проводилися в листопаді-грудні минулого року.

Вважається, що чиновники Міноборони вступили в змову з представниками підприємства «НВПП« Спаринг-Віст Центр» і «Екотест Центр» під час дії особливого періоду заволоділи державними грішми під час укладення та виконання держконтрактів за оборонним замовленням.

Директором і кінцевим власником компанії «НВПП« Спаринг-Віст Центр» є Ростислав Смук. Також у власників компанії значиться ТОВ «Екотест Центр», керівником та засновником якої є все той же Ростислав Смук.

Тыловики Минобороны наживались на поставках сумок для новых противогазов

Тыловики Минобороны наживались на поставках сумок для новых противогазов

Експерти перевірять ринкову вартість комплектуючих до противогазам, закупленим для підрозділів Нацгвардії.

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