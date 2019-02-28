Племінника роспропагандиста Кисельова судять у Німеччині за участь у війні з Україною

Земельний суд у Мюнхені в середу, 27 лютого, розпочав процес стосовно 48-річного вихідця з Росії, який імовірно є племінником телеведучого Дмитра Кисельова. Сергія К. підозрюють у плануванні участі у збройному конфлікті на території України, суверенітет якої чоловік заперечує.

За версією сторони обвинувачення, він проходив підготовку в навчальному таборі “Імперський легіон” в Санкт-Петербурзі в серпні 2014 року, в рамках якої, серед іншого, навчався стрільби з гвинтівок і пістолетів.

Чоловік звинувачується в підготовці злочину, що загрожує державній безпеці. Подібне злочинне діяння є караним для громадян Німеччини і в тому випадку, якщо скоєно за кордоном.

ООН заявила про 13 тисяч загиблих в Донбасі

У 2014 році Росія анексувала український півострів Крим. Київ і переважна більшість країн світу анексію української території не визнають.

Навесні того ж року в українському регіоні Донбас за підтримки Москви були проголошені псевдогосударственные освіти – “Донецька народна республіка” і “Луганська народна республіка”. У відповідь Київ почав антитерористичну операцію.

За даними Організації Об’єднаних Націй, за роки конфлікту в регіоні загинули близько 13 тисяч осіб. Понад півтора мільйона жителів Донбасу були змушені покинути його.