Lufthansa судитися з власним пасажиром за запізнення на рейс

Авіакомпанія зі світовим ім’я ям – Lufthansa – подала судовий позов проти свого пасажира. Перевізник вимагає сплатити йому $2,3 тисячі компенсації за запізнення туриста на рейс.

Як стало відомо, турист придбав квиток з Сієтла (США) до Осло (Норвегія) із пересадкою у Франкфурті. Однак на другий рейс пасажир так і не потрапив. У компанії кажуть: справа в тім, що долетіти зі столиці Норвегії до Франкфурта дешевше, якщо купувати не прямий квиток, а саме пересадковий.

Нерідко винахідливі пасажири займаються “скіплагінгом” – так називають практику спеціального “запізнення” на пересадочний літак.

Ця методика заощадження коштів на авіаперельотах нині набуває популярності в світі. У мережі навіть з’єднання є спеціалізовані сайти, які допомагають скіплагерам підібрати відповідний рейс.

Натомість авіаперевізники пояснюють: найчастіше рейсі стикують у базових аеропортах. Тому пересадочний переліт нерідко виявляється дешевшим, ніж прямий рейс.

Занижуючи ціну на популярні напрямки, авіакомпанії намагаються скачати рейсі “на повну”, а також рекламують власні послуги. Для прикладу, прямий переліт з Атланти в Орландо коштує $250, а пересадковий з Атланти до Далласа через Орландо – удвічі дешевший.