«Люди їдять із сміттєвих баків»: Венесуельський журналіст розповів, як живе країна після закриття кордонів

У Венесуелі триває політична криза, що почалася після масових демонстрацій січня 2019 року.

Протистояння президента Ніколаса Мадуро і лідера опозиції Хуана Гуайдо, який після січневих протестів проголосив себе главою держави, розвивається на тлі погіршення економічного стану: у Венесуелі не вистачає їжі, з продажу зникли найпростіші ліки. Гуманітарну допомогу, яку надсилають сусідні країни і США, не пускають в країну: кордони з Болівією і Колумбією закриті за розпорядженням Мадуро. 24 лютого близько 300 чоловік постраждали в зіткненнях з військовими при спробі доставити через кордон гуманітарний вантаж, повідомляється про 14 загиблих. Венесуельський журналіст і учасник протестних акцій Жанфредди Гутьєррес розповів Медузі про те, що відбувається в країні.

«Події у Венесуелі не можна передбачити навіть на пару днів вперед, але те, що відбувається зараз, дивує навіть мене. Поки близько мостів на кордоні з Колумбією тривають зіткнення (люди, що вимагають пропустити гуманітарну допомогу, кидають каміння і «коктейлі Молотова» у бійців Національної гвардії Венесуели, а колумбійська влада не втручаються), вже 326 венесуельських військових і поліцейських дезертирували. Вони залишили свої позиції і пішли на територію Колумбії і Бразилії. Деякі з них присягнули Хуану Гуайдо. Ще зовсім недавно таке навіть уявити було неможливо. Колумбійська влада обіцяють окремо розглянути випадки кожного з перейшли кордон і дати їм політичний притулок.

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса, коментуючи цю новину, заявив, що Гуайдо нібито запропонував кожному дезертира мало не по 20 тисяч доларів. Самопроголошений президент з 22 лютого перебуває в Колумбії, але в відеозверненнях обіцяє дуже скоро повернутися в Каракас. Що станеться після його повернення, сказати важко. Гуайдо та членам його сім’ї постійно погрожують. Можливо, влада зважиться затримати його. Покинувши Венесуели, Гуайдо порушив рішення Верховного суду, який, незважаючи на депутатську недоторканість опозиціонера, розпорядився заморозити рахунки і заборонити виїзд з країни. Після мітингів кінця січня Венесуела жила надією, півмільйона людей записалися волонтерами на розподіл гуманітарної допомоги. І чим все закінчилося? У зіткненнях на кордоні загинули 14 людей, близько 300 отримали поранення. Контейнери з їжею і ліками спалили. Режим Мадуро знову скористався послугами злочинців.

Це озброєні люди в масках, бандити на службі у влади, які нападають і вбивають незгодних, а поліцейські і військові виявляються ніби ні при чому. З кожним днем я бачу навколо все більше прихильників міжнародного військового втручання.

Я в них питаю: «Ви що, хочете повторити долю Лівії та Сирії?» Вони відповідають, що не бачать іншого виходу — як ще впоратися з режимом, який пов’язаний з кримінальними угрупованнями і наркотрафіком? Повсякденне життя стає все нестерпнішим. У мене вдома п’ять днів немає води. Та це ще нічого! В деяких районах її немає кілька тижнів, а то і місяців. Постійно відключають світло, газ, інтернет. Іноді сидимо без води і в темряві. Дістати будь-які ліки — справжній квест. Шукаємо в соціальних мережах і в групах WhatsApp, купуємо за долари. Я вже кілька років не лечу свій псоріаз. Мій лікар поїхав з країни, таблеток не дістати. Гаразд псоріаз! Купити таблетки від гіпертонії — розкіш. У Венесуелі сотні тисяч людей з ВІЛ, з пересадженими органами. Потребують діалізу не можуть отримати терапію. Не так давно студент університету Симона Болівара помер від банальної нестачі антибіотиків.

Напередодні Ніколас Мадуро вислав з країни мексикансько-американського журналіста Хорхе Рамоса, який під час інтерв’ю показав президенту відео і попросив прокоментувати цю запис. На ній три молодих венесуельця їдять з сміттєвоза. Один з них каже на камеру: «Потрібно поміняти президента. Ми більше так не можемо… Ми змушені робити це кожен день, тому що зарплати ні на що не вистачає. Так, я їм сміття зі сміттєвого бака». Напевно, це відео багатьох людей за межами Венесуели вражає.

Не віриться, що таке може бути. До нещастя, це не тільки трапляється час від часу, а відбувається кожен день. Дорослих і дітей, які їдять зі сміттєвих баків, можна побачити в будь-якому місті, особливо в Каракасі. Зустрічаються цілі сім’ї. Я бачив їх багато разів. За статистикою, абсолютна більшість венесуельців не можуть дозволити собі їсти три рази в день. Останні пару років з’явилася сміттєва мафія. Вона контролює баки біля ресторанів і булочних в районах, де живе середній клас, і вирішує, хто з бідняків може є з сміттєвих мішків, а хто ні.»