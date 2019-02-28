Скасування статті за незаконне збагачення це індульгенція для корупціонерів в Україні Transparency International

Скасування в Україні статті за незаконне збагачення означає повну амністію і індульгенцію для абсолютно всіх посадових осіб із сумнівним станом, а значить – практично нівелює всю антикорупційну реформу в Україні.

Таке рішення Конституційного Суду приведе до закриття мінімум 50 справ про ймовірне незаконному збагаченні топ-чиновників, які поки розслідує НАБУ, а також закриття провадження справ, який на даний момент слухають у судах, йдеться в заяві TI, підписаному ще 10 організаціями.

Наголошується, що всі суб’єкти е-декларування отримають індульгенцію на сумнівні доходи, отримані протягом останніх двох з половиною років, після анулювання статті КК України про відповідальність за незаконне збагачення.

Рішення про неконституційність цієї статті Кримінального кодексу буде мати зворотну дію в часі. Цілком законними можуть виявитися стану чиновників, вартість яких на мільйони гривень перевищує офіційні доходи цих державних службовців.

Скасування відповідальності за незаконне збагачення руйнує концепцію е-декларування чиновників. Система декларування перетвориться з механізму викриття корупційних станів та ініціювання притягнення до відповідальності у систему інформування населення про збагачення чиновників. При відсутності відповідальності за незаконне збагачення чиновники будуть декларувати розкішні стан без усякого страху і без юридичних наслідків.

У TI також відзначають, що декриміналізація незаконного збагачення порушує міжнародні зобов’язання України і може призвести до припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Правила МВФ передбачають відмову у фінансуванні програми з країною, яка не виконала одну з важливих зобов’язань попередніх років, навіть у разі повного виконання поточних зобов’язань. Також підкреслюється відсутність юридичних підстав вважати злочин незаконного збагачення неконституційним і таким, що порушує презумпцію невинуватості.

“Тягар доведення злочину незаконного збагачення лежить на стороні обвинувачення. Так, для кваліфікації діяння за статтею 3682 КК прокуратура повинна буде довести наявність усіх елементів відповідного складу злочину”, – пояснюють антикорупціонери.

У той же час, йдеться в заяві, навіть якщо б положення статті 3682 Кримінального кодексу України обмежувало дію принципу презумпції невинуватості, це не повинно було б перешкоджати криміналізації незаконного збагачення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які незаконно збагатилися.

Практика Європейського суду з прав людини (рішення по справі Салабиаку проти Франції) доводить, що в разі, якщо мова йде про важливих суспільних інтересах, а право людини на захист є забезпеченим, кримінальне право припускає розумне і пропорційне припущення щодо певного факту або права.

Варто нагадати, що редакція статті 368-2 Кримінального кодексу про відповідальність за незаконне збагачення відповідає Конвенції ООН проти корупції, яку Україна ратифікувала в 2006 році.