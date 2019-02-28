Переговори Трампа та Кім Чен Ина завершилися

Переговори тривали більше двох годин.



У Ханої у другий день саміту в четвер, 28 лютого, завершилися переговори в розширеному складі між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Основна переговорна частина саміту тривала більше двох годин, тепер лідери двох держав візьмуть участь у робочому обіді.

В ході невеликої перерви на переговорах Трамп і Кім Чен Ин виходили до журналістів.

Трамп, відповідаючи на питання про те, чи можуть США відкрити своє офіційне представництво в Пхеньяні, сказав: “Цікаве питання, хотілося б отримати на нього відповідь. Ідея хороша”. У свою чергу Кім Чен Ин зазначив, що не виключено, що “це буде вітатися”.

Також лідер КНДР підтвердив своє прагнення до денуклеаризації.

“Я не був би тут, якби не хотів”, – відповів Кім Чен Ин на питання про те, чи хоче він денуклеаризації. Трамп відреагував: “Прекрасний відповідь, напевно, найкращий з тих, що ви чули”.

У свою чергу Трамп, відповідаючи на запитання, чи буде за підсумками саміту офіційно оголошено про підписання мирного договору, покликаного формально покласти край Корейській війні (1950-1953), сказав, що “всього за один-два дні цього не зробити”.

Як повідомлялося, напередодні розпочався другий дводенний саміт Трампа та Кім Чен Ина. Лідери країн провели нетривалу бесіду і разом повечеряли.