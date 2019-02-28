У США стався витік хлору: понад 50 людей госпіталізовані

Причиною стало випадкове змішування хімікатів.



В американському штаті Алабама стався витік хлору на підприємстві водопостачання Birmingham Water Works, з-за чого госпіталізували понад 50 осіб. Про це напередодні повідомила компанія в Twitter.

Спочатку госпіталізували 14 осіб, пізніше ще 40 співробітників направили в медустанови з обережності.

Причиною викиду хлору стало випадкове змішування натрію гіпохлориту (відбілююча речовина) та сульфату заліза.

У Birmingham Water Works стверджують, що шкідливі речовини не просочилися назовні і залишилися всередині підприємства. В даний час здоров’ю та життю працівників нічого не загрожує.

Загрози здоров’ю і безпеці для населення також немає. Водопостачання в регіоні не постраждало.