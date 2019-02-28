Коен заявив, що приблизно 500 разів погрожував людям на прохання Трампа

Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен повідомив, що за десять років близько 500 разів погрожував людям на прохання свого керівника.

На питання, скільки разів Трамп просив загрожувати іншим людям, Коен спочатку відповів: «досить». Тоді яка поставила питання конгресмен Джекі Шпейер почала вимовляти числа — 50, 100, 200, 500 разів. Коен зупинив її на числі 500, і заявив: «Ймовірно».

Нагадаємо, в грудні 2018 року Коена засудили до трьох років в’язниці за фінансові злочини і неправдиві свідчення в Сенаті.