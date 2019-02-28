Комунальні послуги знову подорожчають

З 1 травня для українців газ подорожчає на 15%. Гаряча вода та опалення зростуть у ціні на 10-20%, йдеться у схваленій Кабміном постанові №867 від 19 жовтня 2018 року.

Документ набув чинності з 1 листопада минулого року, буде діяти до 1 травня 2020 року.

За куб гарячої води з травня киянам доведеться заплатити 107 грн. Зараз тариф — 97,89 грн/куб.

У містах тарифи на тепло і гарячу воду відрізняються. Вартість тепла безпосередньо залежить від способу, яким воно було вироблено. Теплову енергію виробляють котельні, теплоелектростанції, атомні електростанції.

У лютому українцям прийшли рахунки за січень з новими тарифами за компослуги. Найбільше нові тарифи торкнуться тепла і гарячої води.