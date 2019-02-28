У США схвалили посилення закону про контроль над продажем зброї

Вперше за 25 років закони змінюються.



Палата представників США в середу, 27 лютого, схвалила посилення законодавства про контроль над продажем зброї. Законопроект передбачає перевірку інформації про минуле покупця при будь-продаж, у тому числі при приватних онлайн-угодах і торгівлі на збройових ярмарках, які раніше обходилися без такої перевірки.

Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Хілларі Клінтон у своєму мікроблозі Twitter вітала результат голосування. Вона зазначила, що це перший за 25 років законопроект про посилення правил продажу зброї, якому вдалося пройти через Палату представників.

Палату представників контролюють члени Демократичної партії, яка традиційно виступає за посилення контролю над зброєю. Агентство AFP зазначає, що законопроектом навряд чи вдасться пройти через Сенат, більшість в якому – у республіканців.

Президент США Дональд Трамп неодноразово запевняв зброярське лобі у своїй підтримці. “Ваші права, засновані на другій поправці до конституції, перебувають під обстрілом, однак вони ніколи не будуть знаходитися під обстрілом, поки я є вашим президентом”, – заявив Трамп на щорічній конференції Національної стрілецької асоціації (NRA) в Далласі в травні 2018 року. Друга поправка до конституції США гарантує право на самооборону, а, отже, і на володіння зброєю.