Франція і Німеччина погодилися на відстрочку Brexit

Вихід Британії з ЄС намічений на 29 березня.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон готові надати Лондону можливість перенести регульований Brexit на більш пізній термін. Про це вони заявили в середу, 27 лютого, в рамках спільної зустрічі в Парижі.

Вихід Лондона зі складу Європейського Союзу намічений на 29 березня 2019 року. “Якщо Великобританії потрібно більше часу, ми не відмовимо їй у цьому”, – сказала Меркель.

У той же час канцлер підкреслила, що Берлін і Париж твердо “прихильні впорядкованого виходу британців з ЄС”, і на даному етапі мова йде про те, що всі сторони повинні знайти “хороше рішення”.

“Ми єдині в тому, що домовленості не можуть бути переглянуті”, – наголосила глава німецького уряду.