Саміт Трампа та Кім Чен Ина закінчився раніше і безрезультатно

Раніше, ніж очікувалося закінчився у В’єтнамі саміт американського і північнокорейського лідерів. Їх кортежі виїхали з готелю, де проходили переговори. Про це повідомляє Associated Press.

— Mai Nguyen (@mai10pm) 28 лютого 2019 р.

Перед цим прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп проведе прес-конференцію за результатами саміту на дві години раніше запланованого.

У планах також був спільний обід на другий день переговорів. Однак Трамп і Кім Чен Ин не з’явилися в обідньому залі.

До цього президент США заявляв, що КНДР готові відмовитися від ядерної зброї.

Після зустрічі з Кім Чен Ином Трамп в ході прес-конференції назвав саміт продуктивним, повідомляє «Інтерфакс».

«Кім Чен Ин — особливий людина з особливим характером. Я думаю, у нас дуже тісні взаємовідносини. В цей раз у нас були варіанти, і в цей раз ми вирішили не користуватися ні одним з варіантів», — сказав він.

За словами Трампа, всі санкції проти Північної Кореї залишаються в силі.

«Ми говорили про це. Північна Корея хотіла, щоб ми повністю зняли санкції, але ми не можемо цього зробити», — резюмував Трамп.