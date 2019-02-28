Інтернет скоти напали на Медведєву

Знову худоби і ганьба інтернету знайшли себе. Бидло активно початок труїти учасницю Чмпионата Світу з фігурного катання Євген Медведєву. Вони видають себе за патріотів своєї країни, але насправді просто душевно хворі ідіоти, за якими плаче психитрическая лікарня.

Спорт обирає найкращих, перемогу в останньому турнірі здобула Медведєва, вибір федерації фігурного катання чисто спортивний. Сволочі і покидьки не замислюються про це. Це бидло – справжній ворог своєї країни і в будь-якій країні…

Справжня мотивація такого бидла. прагнення звернути на себе увагу. але така спроба звернути на себе увагу викликає жалість і презирство. Удачі Євгенії Медведєвої, у неї зараз важкий період. Дружині зараз важлива віра в себе, і вміння далеко послати отруєних злом скотів. Роблю це за неї, бійтеся самих себе. ваша доля травители інету, дуже жалюгідна і небезпечна для вас самих.

Фото з сайту “Стрічка, ру.” Спасибі!