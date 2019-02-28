У США літак екстрено сів через поганого запаху в салоні

Пасажири почали задихатися.
Літак авіакомпанії Alaska Airlines здійснив у ніч на четвер екстрену посадку після того, як пасажири рейсу поскаржилися на проблеми з диханням через дивного запаху на борту.
За його даними, літак летів з Чикаго в Сіетл. 12 пасажирів поскаржилися на дивний запах у салоні та утруднення дихання.
Джерело запаху ідентифікувати не вдалося.
“Літак знятий з експлуатації і очікує перевірки”, – зазначив представник аеропорту Патрік Хоган.
На борту лайнера знаходилися 144 людини, зазначає телеканал.