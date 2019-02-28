Витрати на війну перевищують 200 млрд грн – Гройсман

Прем’єр здивувався, чому в Україні колись не було інших викликів, не створили нормальну пенсійну систему і не підвищили мінімалку.

Витрати, пов’язані з веденням бойових дій в Україні, становлять 210 млрд гривень. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

“Я досить часто думаю, чому в країні, в якій не було війни, – а ми на війну сьогодні витрачаємо 210 млрд гривень, коли не було інших викликів, не створили нормальну пенсійну систему, не підвищили мінімальну заробітну плату”, – зазначив прем’єр.

За його словами, з приходом нинішнього Кабміну середня заробітна плата в країні була на рівні 53 доларів, тоді як сьогодні вона складає вже 150 доларів. Втім, зараз перед урядом стоїть завдання підвищити її ще вдвічі – до 300 доларів.