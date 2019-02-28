Поки не було директора та охорони: Мадуро вивіз з Центробанку 8 тонн золота

Центральний банк Венесуели «збіднів» на приблизно 8 тонн золота, які вивезли їх сховищ минулого тижня.

За їх словами, золото вивезли на державних транспортних засобах в період між 20-22 лютого, коли в Центробанку було ослаблено охорону, а глава банку Калікст Ортега перебував у поїздці за кордоном.

В опозиції вважають, що таким чином диктатор Ніколас Мадуро намагається втриматися при владі на тлі посилення санкцій. Передбачається, що золото буде продано нелегально за кордоном.

За даними Reuters, всього за минулий рік із сховищ венесуельського Центробанку було вивезено близько 20 тонн золота. У підсумку резерви банку становили 140 тонн золота, що є найнижчим рівнем за останні 75 років.

Відомо, що золото у Венесуели купували ОАЕ, проте в Абу-Дабі запевняють, що купівля проходила у відповідності з міжнародними стандартами і законами. В даний час ОАЕ відмовляється купувати злитки, поки ситуація в Каракасі не стабілізується.

Як повідомлялося раніше, російський пасажирський літак компанії Nordwind Airlines прибув в аеропорт Каракаса, коли там відбувалися протести. За попередньою інформацією, на борт літака завантажили золото, яке потім було доставлено в Дубай. Звідти повітряний лайнер знову повернувся до Венесуели з грошима для Мадуро.