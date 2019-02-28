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У Бельгії за кілька днів до відкриття вибухнув аквапарк

28.02.2019

В Бельгии за несколько дней до открытия взорвался аквапаркВсі гірки розплавилися.

У Бельгії за кілька днів до відкриття згорів аквапарк. У момент спалаху людей всередині не було, тому ніхто не постраждав.

Відзначається, що пожежа швидко розповсюдилася після вибуху, що прогримів з невідомих причин.

“Вогонь знищив всі водні гірки: вони буквально розплавилися. Клуби диму і язики полум’я піднімалися вгору на 10 метрів. Будівництво аквапарку обійшлося в 33 мільйони євро”, – йдеться в повідомленні.

Аквапарк повинні були відкрити в найближчу суботу, але тепер його доведеться перенести на невизначений термін.

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