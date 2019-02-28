З Венесуели вивезли тонни золота – ЗМІ

Поки невідомо, куди відправили золото.



Вісім тонн золота було вилучено зі сховищ венесуельського Центрального банку на минулого тижня. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на опозиційного законодавця і три урядові джерела.

Законодавець Анхель Альварадо і джерела зазначили, що золото вивезли вантажівки між середою та п’ятницею минулого тижня, коли у банку не було постійних охоронців.

“Вони планують продавати його за кордоном нелегально”, – сказав Альварадо.

Невідомо, куди центральний банк відправив золото, це сталося, коли глава центрального банку Калікст Ортега перебував за кордоном.

У 2018 році 23 тонни золота були перевезені з Венесуели в Стамбул літаком, згідно з джерелами і даними уряду Туреччини.

Центральний банк Венесуели купив частину цього золота в примітивних золотодобувних таборах на півдні країни і експортував його в Туреччину та інші країни для фінансування закупівель основних продовольчих товарів, стверджують понад 30 осіб, які обізнані про ці операції.

За даними банку, в 2018 році зі сховищ центрального банку було вилучено близько 20 тонн золотого запасу, залишилося 140 тонн, що є найнижчим показником за останні 75 років.

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаза заявив у середу на засіданні ООН у Женеві, що Банк Англії заблокував активи уряду.

Уряд диктатора Ніколаса Мадуро вдався до розпродажу золота після падіння видобутку нафти.

Центральний банк Венесуели поки не дав коментарі з цього приводу.