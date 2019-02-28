Армія. Злодії. Свинарчуки

Журналіст Леся Іванова про кейсі Гладковського: до розкрадань у оборонпроме причетний Петро Порошенко.

25 лютого журналісти програми “Наші гроші” заявили, що викрили масштабну схему розкрадання оборонного бюджету. Організатором схеми, за даними журналістів, (нібито) став син заступника секретаря ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського (на фото, колишнє прізвище – Свинарчук – А) – Ігор.

Гладковський-молодший приблизно в 2015 році разом з двома своїми “колегами” налагодили поставки з націнкою 200-400% на оборонні заводи запчастин, які були необхідні для ремонту старої військової техніки ЗСУ.

Згадані запасні частини, як йдеться у розслідуванні, у компанії Гладковського-молодшого і його партнерів з’являлися двома шляхами.

Перший – контрабанда з Росії, другий – нелегальна скупка зі складів самій же українській армії.

Деталі легалізувалися в Україні через фірми-“прокладки”, які підписували контракти з оборонними заводами державного концерну “Укроборонпром”. Отримані від заводів кошти переводилися в готівку через конвертаційні центри.

Частина “прибутку” нібито йшла на «відкати» директорам заводів, частина – правоохоронцям, а найбільша “доляха” осідала в кишенях організаторів схеми. “Хлопчики”, як назвали спільників журналісти, витрачали гроші на елітний відпочинок і не менш елітні авто.

Керівництво “Укроборонпрому”, який знаходиться у віданні РНБО, знало про шахрайських операціях і давало на них згоду. Коли виникали “пробуксовки” з оплатою, то Гладковський-молодший, за даними журналістів, звертався за “допомогою” до батька – заступнику секретаря РНБО.

Журналісти розслідували схему півтора року. За словами авторів сюжету, восени 2018 року в редакцію прийшов анонімний лист з архівом листування нібито Гладковського-молодшого зі своїми “партнерами”.

Журналісти витратили кілька місяців на перевірку фактів з листування і встановили, що вони мали своє відображення в реальних закупівель та проплати. З цього був зроблений висновок, що отриманий архів, швидше за все, є справжньою листуванням фігурантів розслідування.

Загалом журналісти стверджують, що мають дані про як мінімум 250 млн гривень, “зароблених” на схемі через три “прокладки”.

Деякі операції проводилися навіть через завод “Кузня на Рибальському”, який донедавна належав президенту Петру Порошенко і його партнерам.

Журналісти анонсували ще дві частини розслідування, яке стосується розкрадань в оборонній сфері. Ось перша:

– Ви отримали матеріал восени 2018 року, а оприлюднили лише зараз. Чим викликана така довга пауза?

– Ми отримали величезний обсяг матеріалу. Це все було банально прочитати. А потім перевірити, верифікувати. Відповідають дійсності викладені факти, відбувалися описані закупівлі і так далі. Це величезний обсяг роботи.

Якщо це питання, чому ви опублікували це перед виборами, то у нас не було мети робити щось “під вибори”. Ми просто повинні були витратити час на перевірку. Ми ж не могли просто викотити сирої неперевірений матеріал.

– Як взагалі виглядав той матеріал, який ви отримали? Це була переписка по е-мейлу? Листування в месенджерах?

– Це був архів з масою різнорідних документів. Повідомлення з багатьох джерел різних учасників схеми. Це був дамп (резервна копія листування – УП) з різних месенджерів і поштових скриньок. Насправді, все підряд.

– А якихось “розпізнавальних даних” цього анонімного листа не було? Ви маєте якесь уявлення, хто його міг прислати і звідки?

– Ми не знаємо. Це було просто анонімний лист з одноразової пошти. У ньому – тільки посилання на файлообмінник.

– Як ви верифицировали отримані дані? Що в себе виключав цей процес?

– Ми над цією темою працювали ще з 2017 року. Велика кількість матеріалів і даних у нас вже було. Коли ми видавали перший матеріал восени 2017 року, то було зрозуміло, що ми бачимо якусь частинку більшої історії. Але зв’язати всі наші уривки даних в одне ціле не виходило.

Ми спілкувалися з багатьма людьми з абсолютно різних структур і організацій, не пов’язаних між собою, нам вдалося потрапити на кілька бронетанкових заводів, де ми розпитували, чи реально такі договори були.

Спочатку ж і це було під питанням – чи дійсно поставлялися всі ці деталі. Нам показували фото цих запчастин, документи. Але дуже неохоче говорили про те, звідки ці деталі взялися.

Ниточка за ниточкою, ми з них витягували інформацію, так і запчастинах прийти нізвідки, крім як з-за “поребрика”. Іншого джерела в ті роки не було.

Потім ми зафіксували, як директор Житомирського бронетанкового зустрічався з одним із фігурантів розслідування. Коли ми питали в нього, для чого вони бачилися, він визнав, що обговорювали поставки, але не від імені фірми “Оптіма”, а від імені “Ленінської кузні”.

Ми зрозуміли, що є якийсь більш високий рівень. Але побачити його не могли.

Нам постійно різні люди називали прізвище Гладковського, але реальних документів, де б він фігурував, ми не мали. І цей анонімний лист просто стало таким сполучною ланкою, яка об’єднала цю історію.

За даними розслідувачів, Гладковський-молодший разом з двома своїми “колегами” налагодили постачання запчастин з націнкою 200-400% на оборонні заводи

– А чи не думали ви про те, що всі ці дані могли бути просто сфальсифіковані?

– Там був величезний масив інформації, яку було, по-моєму, просто неможливо підробити заднім числом. Там були спільні фото, документи, які ми потім підтвердили за контрактами бронетанкових заводів з “прокладками”.

Ну, і я собі не уявляю, скільки часу і здібностей могло б зайняти підроблення всього масиву простий листування всіх цих людей.

Є кейси, що випливають паралельно в листуванні різних людей, коли обговорюють різні аспекти одного і того ж контракту, наприклад. А потім ти бачиш цю історію, підтверджену документами про закупівлю.

Словом, коли бачиш всі ці дані в їх сукупності, то представляється досить сумнівним, щоб їх можна було підробити.

– Походження всіх цих документів не встановлено, і навряд чи вони можуть бути доказом у суді. Чи є можливість, щоб суд розглядав ці документи?

– Можете розповісти, про що будуть наступні частини?

– Перша частина стосувалася середньої ланки – директорів заводів. Далі ми піднімемося на щабель вище і розповімо про нинішнє керівництво “Укроборонпрому”. Ну, і звичайно, від молодшого Гладковського настав час перейти до старшого.

Крім того, ми говорили в анонсі, що в різних правоохоронних органах у наших “хлопчиков” був “абонемент на недоторканність”. Це дуже важливо і про це варто говорити.

– Петру Порошенку варто переживати з-за ваших майбутніх серій?

– Це краще запитати у нього самого. Але, якщо ви помітили, то ми окремо підкреслювали в першій частині, за розміром проводок “Ленінська кузня” була майже на одному рівні з іншими двома “прокладками”.

Мова йде не тільки про іміджеві речі для президента. Це ж не просто якісь люди, пов’язані з партнером президента, були залучені в якісь схеми. Мова йде про те, що завод самого гаранта задіяний у цій схемі.

Хто такий Гладковський? Чому його називають другом Порошенко?

З тих пір ці люди разом розвивали свої бізнеси, які на певному етапі переросли в спільний холдинг – “Укрпромінвест”. У 90-х у його склад стали входити активи різних профілів: від кондитерських фабрик і банку “Мрія” до авторемонтних заводів та “Ленінської кузні”.

Порошенко першим пішов в політику – ще при Кучмі. Його молодші партнери до останнього уникали політичної кар’єри. Кононенко з 2006 по 2014 рік був депутатом Київради. А ось Гладковський залишався в бізнесі.

Поки Порошенко не став президентом. На парламентських виборах 2014-го Кононенко став депутатом президентської фракції.

Довгий час Гладковський не йшов у політику. Поки президентом не став Порошенко. Фото: прес-служба президента



До того, в серпні 2014 року, Олег Гладковський став головою Міжвідомчої комісії, яка займалася оборонку, а в лютому 2015-го був призначений першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова.

Неформально Гладковського вважають “агентом впливу” президента в оборонці.

Описати рівень близькості Олега Володимировича та Петра Олексійовича можна історією, розказаної УП одним з чиновників АП. Ходить легенда, що коли Гладковський приїжджає на Банкову, Порошенко може перервати будь-яку зустріч і попросити свого гостя почекати в приймальні, щоб переговорити зі своїм давнім партнером.

Реакція президента Порошенко і Гладковського

Розслідування “Наших грошей” вийшло пізно ввечері 25 лютого і викликало цілий шквал критики та обурення в соціальних мережах.

Проте у владних кабінетах з реакцією не поспішали. До самого ранку 26 лютого жоден із спікерів президентської команди не обмовився й словом про розслідування журналістів.

Першою мовчання команди Порошенка порушила представник президента в парламенті Ірина Луценко. У кулуарах Ради вона розповіла журналістам, що ставиться з підозрою до матеріалів розслідування “Наших грошей”:

“Наскільки мені відомо, “Укроборонпром” і Олег Гладковський будуть судитися з журналістами. Щоб вони чи вибачилися, або навели неспростовні докази. А то складається дивна ситуація. Як тільки ми почали говорити про розкрадання в армії попередніх років, відразу з’являється якась історія з 2015 року і вкидається перед виборами”.

Однак офіційної позиції ні президента, ні його ставленика і бізнес-партнера, якого запідозрили у корупційних угодах на оборонці, не було.

Як зізналися неофіційно співрозмовники УП в команді Порошенко, позицію по Гладковскому погоджували “всім світом”.

Лінія захисту одного Порошенко стала зрозуміла ближче до обіду. Сам Гладковський вийшов на публіку і заявив, що “вимагає розслідування”, а на час його проведення “припиняє повноваження РНБО”.

“Щоб запобігти будь-які інсинуації, особисто звертаюся і до Головній військовій прокуратурі, і до НАБУ із заявою якомога швидше перевірити все, що викладено у розслідуванні, і дати відповіді і мені, і всьому суспільству”, – сказав Гладковський “Інтерфаксу – Україна”.

Буквально через кілька хвилин після публікації цієї заяви, прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що президент підтримав відсторонення свого соратника.

“Петро Порошенко вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної в журналістській програмі “Наші гроші” для спростування або підтвердження оприлюдненого”, – написав Цеголко.

Але і після цього повідомлення залишилися питання. Чому Петро Олексійович ні слова не сказав особисто, хоча мав кілька публічних заходів у цей день?

І нарешті, для чого Порошенко підтримувати самоусунення Гладковського, якщо в президентській одноосібної влади просто його звільнити?

Що далі?

“Ми крали в Росії запчастини і будемо красти їх у подальшому. Тому що нам їх ніде інакше взяти. А нам треба відновлювати танки, Бтри та іншу техніку”, – з жаром описує ситуацію УП один зі співрозмовників в керівництві парламентського комітету з питань оборони.

“Інша справа, що займатися цим має, як у всьому світі, саме держава, а не якісь два мажору”,- додає він.

Гладковський-гейт буде мати відразу кілька наслідків.

Перше – персональне. За даними УП, ще вранці 26 лютого САП відкрила провадження за матеріалами “Наших грошей” за статтями 364 ч. 2 – зловживання владою, 191 ч. 2 – розтрата майна посадовою особою, і 368 – одержання хабара. НАБУ повідомило, що вже перевіряє факти, викладені в розслідуванні Іванової.

Але між Гладковским-джуниором і тюрмою стоїть той факт, що докази журналістів мають позапроцесуальній характер. Принаймні, поки.

За даними УП від джерел у прокуратурі, справу проти компанії Гладковського-молодшого і його спільників розслідували у ГПУ ще на початку 2017 року. Тоді ж у МВС були розшифровані розмови з телефонів фігурантів.

Судячи з усього, саме ці дані якимось чином потрапили через анонімний ящик до журналістів “Наших грошей”.

Є окрема деталь, яка може ускладнити проведення слідчих дій відносно молодшого Гладковського. Він успадкував від батька не тільки зовнішність і стан, але і статус почесного консула Сейшельських островів в Україні.

Крім формальної почесності цей статус дозволяє його власнику мати авто з дипломатичними номерами та бути захищеним від перевірки особистих речей. Більш того, вивіска “почесне консульство” над приміщенням елементарно ускладнить правоохоронцям проведення обшуків.

Головним, проте, залишається питання, чи зможуть ці журналістів використовувати слідчі і суд.

Але навіть якщо розслідування “Наших грошей” не матиме прямих кримінальних наслідків для його фігурантів, воно однозначно буде мати політичні наслідки.

“Те, що журналістами було знайдено, підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці країни. Разом з іншими фракціями ми починаємо процедуру імпічменту президента”, – з надривом кричала у вівторок з трибуни парламенту лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко.

Може здатися, що у Юлії Володимирівни є така традиція – оголошувати імпічмент всім без винятку президентів. Але нинішня ситуація може стати більш серйозною.

Розрив у президентських рейтингах Тимошенко і Порошенко становить лише кілька відсотків. Чим довше інформація про Гладковском не буде розслідувана, тим краще для Тимошенко. Тим більше у неї буде підстав перейти від свого нового, але не дуже ефективного, образу “інтелектуальної матері нації” до старого доброго образу полум’яного революціонера.

А з таким суперником мало хто в Україні може змагатися.