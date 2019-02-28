Держава обмежує право на кредити

Закредитованість росіян стала серйозною проблемою. Але плани Держдуми по її вирішенню насторожують експертів, оскільки загрожують ще більшим зростанням бідності.

Депутати хочуть до кінця року ухвалити законопроект, який повинен зменшити боргове навантаження населення. Методи найжорсткіші — нових кредитів не отримають сім’ї, якщо за борги вони будуть віддавати більше половини щомісячного офіційного заробітку. Чи вирішить це проблему закредитованості і як обмеження позначаться на економіці країни?

Олег Комолов, кандидат економічних наук, доцент РЕУ ім. Р. В. Плеханова:

«Не секрет, що обсяг кредитного навантаження на населення стрімко зростає і вже зараз відповідає приблизно розміром федерального бюджету — близько 15 трлн рублів повинні наші співвітчизники банкам. Це різні види заборгованості — тут і довгострокові кредити, наприклад, по іпотеці, і споживчі кредити. І важливо відзначити, що частка споживчих кредитів на покупку побутової техніки, одягу і навіть часто продуктів харчування — постійно зростає. Це ознака, звичайно, дуже негативний. Він говорить про те, що реальні доходи населення продовжують падати, і це навіть Росстат не приховує. І для того, щоб підтримати рівень споживання, до якої вони звикли за останні півтора десятиліття економічного зростання, люди звертаються до такої сфери, як споживчий кредит.

Взагалі, говорячи з позиції макроекономіки, саме по собі кредитування може виступати в якості позитивного інструменту економічного стимулювання, коли реальні доходи населення падають і відповідно падає попит. Споживчий кредит дозволяє цей попит відновити або, принаймні, компенсувати його падіння. Але тут є одна проблема. Хоча кредит є ефективною макроекономічною мірою в умовах стагнації, але його вплив, ефект має обмежений час — тільки на період самого жорсткого падіння, після якого передбачається зростання, і цей подальше зростання повинен компенсувати накопичення попередніх кредитів. Якщо людина купує товар у кредит, значить, він завжди за нього переплачує. Треба заплатити банку якийсь відсоток, тобто куплений товар по більш високій ціні, а це означає, що в довгостроковій перспективі кредит зменшує споживчі спроможності населення.

Значить, короткостроково, в поточний момент, кредит збільшує попит, але в майбутньому він буде обмежувати, якщо економіка не відповість відповідним зростанням продуктивності, зростанням реальних доходів. А от як раз з цим у нас проблеми. І тому проблема закредитованості населення ще повною мірою не проявила. Так, зараз вона дозволяє дещо компенсувати падіння, а от якщо економіка не дасть нам значущого приросту — хоча б на рівні середньосвітових темпів зростання 3-3,5% ВВП в рік (а цього нам не обіцяють навіть найзатятіші оптимісти з МЕР), — ми отримаємо ситуацію, коли ці кредити, особливо довгострокові, потрібно буде погашати. Значить, все менше наявних доходів залишиться у людей на руках, щоб купувати товари і послуги, значить, попит буде обмежений у майбутньому.

Тобто в довгостроковій перспективі закредитованість населення — це, скоріше, негативний фактор, якщо економіка не відповість підвищенням ВВП. А нам, на жаль, цього не обіцяють».

Тимур Нігматуллін, аналітик «Відкриття Брокер»:

«Досить часто буває, що сім’ї потрапляють в „кабалу“ до кредитним організаціям. Це іноді відбувається, коли купується товар або послуга, які не можна повернути. Припустимо, береться кредит на весілля, на поїздку або на купівлю товару, який тут же втрачає в ціні, і, якщо сім’я збідніла або потребує грошей на нагальні цілі, то вона не може повернути гроші, відмовившись від цього товару. Це несе в собі певні проблеми, і законодавець повинен реагувати на запити суспільства, беручи регулюють закони.

Тим не менш, законопроект про обмеження рівня боргового навантаження несе ризики для економіки тому, що він не враховує такий її аспект, як досить велика частка „сірих“ зарплат. Грубо кажучи, люди, які захочуть отримати кредит, наприклад, взяти іпотеку, але мають доходи, які вони не декларують, просто не зможуть щось купити в кредит. І є ще багато особливостей і потенційних ризиків, пов’язаних з кредитуванням.

Є не тільки ці побоювання, що сім’ї не зможуть брати кредити, тому що їх нелегальні доходи, але в цілому це буде занадто поверхове регулювання. Обмежувати видачу кредитів з точки зору макроекономічних тенденцій потрібно, але з урахуванням цих тенденцій. Не можна регулювати ринок, обмежуючи видачу кредитів домогосподарствам. Рівень боргового навантаження сімей в макроекономічному плані розраховується, виходячи з того, який грошовий потік домогосподарств у співвідношенні з ВВП витрачається на обслуговування кредитів. Зараз цей показник кредитної навантаження нижче, ніж до кризи. І якщо буде скорочений обсяг кредитування, то економіка отримає додатковий фактор уповільнення темпів зростання, може піти в рецесію.

Правильно було б регулювати, виходячи з кредитної історії клієнтів та домогосподарств. Можливо, банк не буде бачити весь обсяг грошей, які отримує домогосподарство, і відповідно не зможе визначити, наскільки обтяжливим кредит. Але якщо сім’я нормально обсуживала попередні кредити, то немає причин сумніватися, що боргове навантаження знаходиться на прийнятному рівні.

Претензії до законопроекту полягають у тому, що він все спрощує, а ринок, з урахуванням особливостей російської економіки, більш складний. Потреби сімей радикально різняться. Обмеження всіх учасників ринку таким чином загрожує уповільненням економічного зростання та зниженням рівня життя».

Владислав Жуковський, економічний експерт:

«Ситуація з закредитованностью населення вже критична. Шість років поспіль падають реальні наявні доходи населення, тобто населення біднішає, убожіє, затягує паски. На 5 млн людей офіційно зросла кількість росіян, які перебувають за межею бідності. Реально ж сьогодні навіть за даними Росстату у 40% росіян доходи нижче 20 тис. рублів на місяць.

У нас тільки в 2018 році борги росіян перед банками зросли на 3 трлн рублів — до 16 трлн рублів. Це історичний максимум: і в абсолютному вираженні, і щодо доходів домашніх господарств. При цьому в Росії вкрай висока поляризація суспільства, прірва між багатими і бідними. І якраз у 80% росіян — жебраків, бідних, напівбідних — борги колосальні.

Багато росіян понабирали вже не 2-3 кредиту, а більше. Причому це і споживчі кредити і кредитні карти, і хтось вліз в іпотечну кабальну петлю на десятиліття вперед. І в середньому по ринку, „в середньому по лікарні“, 33-35% доходів домашніх господарств, які взяли кредити, йде на погашення боргів, а у багатьох ця цифра зашкалює за 70%. При цьому міста обвішані оголошеннями, рекламою мікрофінансових організацій, які пропонують кредити до зарплати, „до получки“. Населення бере кредити, щоб банально звести кінці з кінцями, фізично не померти: на купівлю продуктів харчування, медикаментів, оплату комунальних послуг і на рефінансування раніше взятих позик.

Це політика соціального дарвінізму, коли населенню підвищують податки, збори, плату за ЖКГ, конфіскують пенсійні накопичення, зростають ціни на товари першої необхідності, населення біднішає, падає купівельна спроможність, і в цей же час росіян стусанами заганяють в боргове рабство. І ми розуміємо, що на цьому заробляють найбільші банки.

У нас лише в минулому році прибутку банківського сектору зросли в рази і перевищили позначку в 1 трлн 300 млрд рублів — при тому, що триває затяжна соціально-економічна криза. Надприбутки банківського сектора оплачені сльозами і кров’ю позичальників, які потрапили в боргову петлю. Це цілком усвідомлена фінансова політика, надрентабельний бізнес, побудований на злиднях людей.

В останні роки у нас не зростає кредитний портфель для реального сектора економіки, а зате на десятки відсотків зростає кредитування населення. Це „золота жила“, і той факт, що тільки в минулому році борги росіян перед банками зросли на чверть, про що говорить. Банкам не важливо, що у людей немає грошей і вони будуть віддавати останні копійки, але за прострочення за кредитами їх будуть шантажувати, арештовувати їм картки, рахунки, будуть передавати борги колекторам.

Якщо закон про обмеження рівня боргового навантаження і буде прийнятий, то це тільки тому, що владі треба робити вигляд, що вони допомагають населенню. Тобто підвищувати доходи, зарплати і пенсії вони не будуть, однак приймуть закон, який виконувати не будуть, в якому знайдуться десятки лазівок, але формально він буде існувати».