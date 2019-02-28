Заступник Турчинова підтвердив факт закупівлі запчастин для військової техніки у Росії

Україна дійсно купує запчастини для військової техніки в Росії. Про це в ефірі телеканалу ZIK напередодні ввечері заявив відсторонений заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський.

За його словами, зараз на Україні «складно технологічно» виробляти деякі комплектуючі, тому частина запчастин доводилося закуповувати у виробників з інших країн.

Гладковський звернув увагу, що «це дуже складне завдання, в яку залучені і наші спецслужби». Не розкриваючи деталей, він зазначив, що ці люди «виконують важливу місію, і вона іноді навіть ставить під загрозу їх життя».

«Нам головне, щоб ті відновлені танки, модернізовані, щоб вони стріляли — це головне завдання оборонної промисловості», — додав відсторонений заступник секретаря РНБО.

Гладковський також запевнив, що ні він, ні його родина не мають відношення до розкрадання в оборонно-промисловій сфері. Роботу журналістів, які розповіли про корупційні схеми, він назвав «частиною брудних технологій боротьби за владу».

Раніше українські журналісти випустили розслідування про розкрадання в оборонному комплексі. За їхньою інформацією, до них причетний Гладковський, його син Ігор, директор «Укроборонпрому» Павло Букін та інші керівники оборонних структур різних рівнів, а також особисто президент Петро Порошенко. Після публікації матеріалів було розпочато досудове розслідування.

При цьому прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав інформацію про контрабанду запчастин з Росії на Україну абсурдною.