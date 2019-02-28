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Трамп назвав причину провалу переговорів з Кім Чен Ином

28.02.2019

Трамп назвал причину провала переговоров с Ким Чен ЫномСанкції залишаються в силі.

Лідер КНДР Кім Чен Ин хотів зняття всіх санкцій в обмін на демонтаж ядерного об’єкту в Йонбені, однак Дональд Трамп відмовився. Про це в четвер, 28 лютого, заявив президент США, за підсумками саміту в Ханої.

Трамп заявив, що пропозицію лідера Північної Кореї його не влаштувало.

Він також зазначив, що рішення не укладати конкретних домовленостей з КНДР за підсумками саміту не було його одноосібним. Трамп додав, що угода була готова до підписання, але сторони вирішили відмовитися від нього.

Разом з тим, за словами президента США, Кім Чен Ин пообіцяв не проводити ядерних і ракетних випробувань.

Трамп також зазначив, що США і КНДР провели дуже продуктивний саміт, який завершився на дружній ноті, незважаючи на розбіжності. Він також зазначив, що залишиться іншому Кім Чен Ину.

У той же час, про проведення наступного саміту лідери двох країн не домовлялися.

Як повідомлялося, саміт між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином було закінчено достроково, а спільний обід скасовано.

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