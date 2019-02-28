Війна як бізнес Порошенко

Як гарант і його друзі наживаються на ВПК і підривають оборону України. Журналісти анонсували ще дві частини розслідування, яке стосується розкрадань в оборонній сфері за участю друзів і менеджменту президента України Петра Порошенка.

Ось перша:

Нижче докладно про те, як таке стало можливим: розслідування колег ще 2017 року.

Як друзі Порошенко контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

На параді до 25-ї річниці Незалежності українці, за словами Петра Порошенка, побачили нову армію, техніку для якої купили або відновили за рахунок платників податків.

В цей день по Хрещатику пройшли танки “Булат”, бронемашини “Кугуар” і “Дозор-Б”, гаубиці “Гвоздика” і “Мста-С”, ракетні комплекси “Точка-У” і “С-300”.

“Наші бажання і потреби не завжди співпадають з нашими можливостями. Нам знадобляться ще роки і десятки мільярдів гривень, щоб спати спокійно”, – говорив тоді президент.

КАДРИ

У листопаді-2016 команда Порошенка завершила розстановку “потрібних” кадрів на найважливіші посади в сфері оборонно-промислового комплексу. Одночасно своєї посади позбувся представник дружньої політичної групи – “Народного фронту”.

До недавнього часу в оборонці існував певний статус-кво. Сфери впливу були розділені між секретарем РНБО Олександром Турчиновим і Петром Порошенком.

Президент здійснював контроль через 1-го заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського, який є давнім бізнес-партнером Порошенка та інститутським товаришем нардепа з БПП Ігоря Кононенка.

Для контролю над економікою оборони і безпеки цієї трійці потрібно було поставити своїх людей в Міністерство економічного розвитку і торгівлі. У часи Абромавичюса пропхати кадрові рішення не вдавалося.

Все змінилося, коли міністром став представник президента у Верховній Раді Степан Кубів.

Насправді, Бровченко встиг попрацювати в міністерстві ще з нинішнім гарантом Конституції.

Коли навесні 2012-го Порошенко змінив Клюєва в МЕРТ, Бровченко обіймав посаду директора департаменту економіки оборони та безпеки. Тодішній новий міністр лише знизив Бровченко до заступника департаменту.

В цьому році Бровченко перейшов у заступники міністра економіки з роботи в державному концерні “Укроборонпром”.

За джерелами “Української правди” в МЕРТ, у своїй діяльності Бровченко керується не стільки наказами свого безпосереднього начальника Кубіва – скільки вказівками Гладковського.

У серпні Бровченко ініціював реструктуризацію департаменту оборони і безпеки. Змінилися структура і назва – тепер це департамент стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони – але функціонал залишився той же. Насправді реструктуризація була необхідна лише для того, щоб вивести неугодних працівників і встановити повний контроль над департаментом.

Ще в листопаді джерела “Економічної правди” повідомляли, що нового керівника департаменту хочуть призначити без открытогоконкурса.

У підсумку так і сталося.

Для цього провернули нехитру схему. У липні у Кубіва з’являється радник Андрій Тивончук. У міністерстві він працював понад 10 років – до травня 2015 року, потім перейшов в структуру “Укроборонпрому”, звідки і повернувся знову в МЕРТ.

Щоб уникнути відкритого конкурсу в міністерстві, Тивончука спочатку роблять переможцем іншого, закритого конкурсу в РНБО – на посаду керівника служби з питань ОПК, яка займається підготовкою матеріалів для Гладковського.

Чому цей департамент так важливий?

Тому що через нього проходить “оборонна” документація на мільярди гривень. Зокрема, він відповідальний за координацію державного оборонного замовлення, виділення засобів з резервного фонду бюджету, реформування і розвиток оборонної промисловості країни.

Пояснення до схеми і роль в ній МЕРТ

ВР затверджує держбюджет на рік. Кожному центральному органу влади визначається свій бюджет: наприклад, у Міноборони 60 млрд гривень (стаття написана в 2017 році – А). Цей бюджет поділяється на всі потреби – на зарплати, житло, закупівлю речей і військової техніки. Закупівля військової техніки проходить через державне оборонне замовлення (ГОЗ), на якому стоїть гриф “цілком таємно”. Всі пропозиції в ГОЗ подаються в МЕРТ, яке готує їх до затвердження Кабміном. Перед затвердженням урядом проект ГОЗа розглядається РНБО. Після затвердження Кабміном ГОЗы виконуються.

За даними “Укроборонпрому”, в цьому році об’єм ДОЗ для Міноборони може становити 13,5 млрд гривень.

Ретельність перевірки документації ДОЗ залежить від того, який людина очолює департамент МЕРТ. Принциповий чиновник може загорнути сумнівний документ, залежний – виконає вказівку кураторів надавати “зелене світло”.

Також МЕРТ веде закритий реєстру виробників продукції оборонного призначення – тобто реєстр виконавців ДОЗ. Потрапить те чи інше підприємство в цей реєстр, залежить від працівників МЕРТ.

Останні кадрові зміни спрямовані на те, щоб вся вертикаль оборонних замовлень була під контролем партнерів Порошенко і Гладковського.

Щороку на цю програму планується виділяти 0,5% ВВП, зокрема, на 2017-й близько 12 млрд гривень.

За 4 року сума може перевищити 60 млрд гривень. Розпорядником коштів Програми буде виступати МЕРТ, і зараз розробка Програми йде повним ходом під формальним контролем Бровченко.

Але справа в тому, що Програмі повинно передувати затвердження Стратегії розвитку оборонно-промислового сектора.

– У нас відсутня Стратегія розвитку оборонно-промислового сектора, – розповідає УП Віктор Плахута. – Спочатку повинні бути прийняті довгострокові документи, щоб затвердити бачення – куди рухатись країні, а потім вже короткострокові програми. Але це нікому не потрібно, тому що в Стратегії грошей немає. А в Програмі є.

По-друге, є “Укроборонпром”. Перш ніж виділяти державне фінансування на УВП за цією Програмою, Концерн повинен бути реформований. А зараз йде до того, що МЕРТ буде прокладкою в цій програмі.

“Укроборонпром” намагався пролобіювати свій варіант програми.

Проект цього секретного документа є в розпорядженні “Української правди”. У ньому прогнозовані обсяги фінансових ресурсів визначено на рівні 171,2 млрд гривень, з них 65,5 млрд – кошти державного бюджету.

23 листопада 2017 року на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони гендиректор “Укроборонпрому” Роман Романов в розмові з УП спростував інформацію, що в проекті Програми від “Укроборонпрому” фігурує сума на рівні 170 млрд грн.

– Ви значно перевищуєте цю суму. У вас неправильна цифра. На моїй пам’яті ніколи не було такої цифри. В результаті пошуку компромісу вийшли на цифру в 10 разів менше, ніж Ви назвали.

– Це 10-20 мільярдів?

– Ні, ця Програма – це закритий документ. Я не можу абсолютно відкрито оперувати цифрами.

За оцінками експертів, з якими поспілкувався журналіст УП, до 30% закладених в Програму засобів можуть бути використані неефективно” – тобто фактично вкрадені. І однією з головних причин цього є гриф секретності на документі, доступ до якого будуть мати тільки перевірені командою Порошенко-Гладковського люди.

Правда, питання до Програми вже мають і депутати профільного комітету Верховної Ради.

У коментарях УП один з членів цього комітету від “Народного фронту” розповів, що побачив у програмі нереальні плани – зокрема, будівництво легкого вертольота. Тому в Раді наполягатиме, що Програма може бути затверджена тільки після розгляду на комітеті. Але комітет знаходиться під контролем Пашинського.

Тут варто згадати ще про кількох осіб, причетних до сектору нацбезпеки і оборони.

Після цього Наглядова рада, однією з функцій якої є забезпечення регулярного проведення незалежного аудиту підприємств концерну, стала неповноважною.

Пашинського звинувачували у двох речах. Перша – це конфлікт інтересів.

– Він займав дві посади, – каже “Українській правді” віце-спікер ВР Оксана Сыроид. – Як голова Наглядової ради Пашинський просував інтереси концерну. А як голова парламентського комітету, він повинен був контролювати “Укроборонпром”. Як лисиця може контролювати свій хвіст?..

Також Пашинський згадували у багатьох журналістських матеріалах, що стосуються корупції в “Укроборонпромі”.

На закиди про зловживання в діяльності концерну Пашинський відповів під час засідання комітету 23 листопада:

– Знаєте, чому відомо про багатьох фактах зловживання? Тому що ми почали з цим боротися. Почали порушувати справи, отримувати рішення судів. До 2014-го року хоч хтось таке чув? Так, там крадуть, на жаль. І ми з цим боремося, боролися і будемо боротися.

Зменшенням впливу Пашинського на “Укроборонпром” може бути задоволена команда президента.

Фізик-педагог за освітою, до свого призначення в “Укроборонпром” Романів був дилером корпорації “Богдан” у Херсонській області, а під час президентських виборів 2014 року очолював штаб Порошенка в області.

“Українська правда” звернулася до фігурантів цього матеріалу за коментарями.

На жаль, Олег Гладковський, Юрій Бровченко і Андрій Тивончук не знайшли для цього часу …

Укроборонпром і його золотий менеджер. Частина 2

Створював Укроборонпром ще Янукович у 2010-м. Концерн оперував сотнями мільйонів доларів в рік і був однією з найбільш закритих структур. Після зміни влади в країні змінився і менеджмент в Укроборонпромі.

Як і хто контролює оборонну вертикаль,”Українська правда” вже писала вище.

Таким чином Укроборонпром хотів продемонструвати, що часи змінилися, і Концерн – це вже не корупційна годівниця, якою він був за часів Януковича.

Незвичайний формат спілкування не дозволив обговорити всі питання, які накопичилися у “Української правди”. Але скласти враження про справжній Укроборонпромі читач все-таки може.

Як Херсон став кузнею кадрів Укроборонпрому

На розмову з УП гендиректор Роман Романов призводить майже все керівництво.

Вибачається, що відсутні два з семи його заступників – Артур Херувимів і Світлана Хромець. Зате всіх присутніх представляє окремо, про кожному розповідає історію знайомства і компетенції. Отже, у своєрідному круглому столі також взяли участь:

колишній заступник міністра оборони Олександр Стеценко,який “з військовими розмовляє однією мовою”.

Колишній співробітник СБУ Владислав Гадион. Про нього Романів жартома каже: “Колишніх, кажуть, не буває”.

“Гроза всіх перевірок” Ольга Абрамова, яка раніше працювала прокурором на Херсонщині.

Екс-журналіст Олег Катков. На думку Романова, цей працівник повинен “проінформувати, що зроблено, щоб люди теж пишалися”.

Роксолана Шейко – колишній прес-секретар Львівської ОДА та колишнього заступника Віталія Кличка Ігоря Ніконова: “Ми перша співбесіда з нею провели у кафе за кавою”.

Денис Гурак з фармацевтичної сфери. “Якщо в “Укроборонпромі” 80 тисяч чоловік, то він працював з галуззю в 300 тисяч людей”.

Володимир Коробов прийшов з держпідприємства “Артем”, яке входить в структуру Укроборонпрому і уособлює, на думку Романова, “приклад соціального ліфта або кар’єрного зростання”.

Роман Романов: У мене абсолютна недовіра до кадрових рішень, тому постановляю їх дуже довго. ФОТО Укроборонпром

Представляючи присутніх, Романів вже від першої особи зазначає: “до Речі, херсонець”.

І це показово. Тому що Романова, який сам з Херсона, звинувачують у тому, що він розставляє в Концерні своїх земляків.

– Ви жартуєте: “з Херсона, не з Херсона”. Але чому саме з Херсона багато людей прийшло в структуру Концерну після того, як Ви очолили?

– Багато людей – це склалося у вас в голові. Ви собі намалювали картинку …

– Ви вже назвали свого заступника Херувимова – він з Херсона, Пинькас був з Херсона, є кілька керівників заводів з Херсона …

– Кілька керівників з 80 тисяч осіб.

Раніше в якості першого віце-мера Пинькас займався житлово-комунальним господарством міста Цюрупинська, що на Херсонщині. Всій Україні став відомий вже крилатою фразою “Я від Кононенко”, яку йому приписав Абромавичюс. Нардеп БПП Сергій Лещенко заявляв, що Пинькаса хотіли призначити міністерство як “наглядача”.

“З Пинькасом була наступна історія, – розповідає Романів. – З ним я був знайомий за півроку до працевлаштування сюди. Причому це була одна або максимум дві зустрічі. У нас не було більше ніяких відносин. Результат ви знаєте – ми не працюємо зараз разом”.

Романів згадує, що коли очолив Укроборонпром – шукав ефективного заступника. За порадою звернувся до Станіслава Путилову, який вважає мудрою людиною і своїм настувником. І Путілов порекомендував Сергія Пинькаса.

Але повернемося до “ефективного” Пинькасу.

Окремо “Українська правда” розпитує Романова про стосунки з Сергієм Пашинським, який очолював Наглядову раду Укроборонпрому. Останнім довгий час звинувачували контроль над Концерном.

Романів каже, що відставка Пашинського стала для нього несподіваною. І згадує, що перші комітети у них “починалися з заруби”.

“Ми абсолютно по-різному дивилися на підхід, на те, що відбувається. Я не кажу, у кого правильні, а в кого немає. Я ботанік-очкарик, припустимо, у мене KPI, CRM. У нього ж все рівно і прямо, по-військовому . дуже специфічна людина і дуже своєрідна особистість”.

Окремо і ще раз Романів підкреслює, що Він не просив про призначення свого сина, ні про призначення якого-небудь “свого” керівника підприємства.

“Є така папірець: Романів – золотий менеджер”

Розмова про свою появу в Укроборонпромі Романів починає здалеку.

Згадує про досвід в автомобільному бізнесі, як відвідував заводи КІА, Hyundai, Volkswagen. Про останній кампанії згадує історію 2013-го року. Тоді центральний німецький офіс вручив Романову “такий папірець, де написано, що Романов Роман Анатолійович – золотий менеджер”.

Навесні 2014-го Романів очолював херсонський виборчий штаб Петра Порошенка. І показав пристойний результат.

– Так вийшло, що я зміг організувати виборчий процес, місцеві вибори, з максимальним результатом, – розповідає Романів. – Далі ще якісь вибори – ціла низка виборів. У результаті, перше місце на південно-сході України. А це той самий менеджмент – система, де у тебе все працює злагоджено.

– Тобто, Вас призначили в Укроборонпром завдяки успішній кампанії?

– Ні. Ви Зрозумійте, це питання менеджменту. Я якраз хотів вас відвести від виборчої кампанії. Це синтез усіх цих факторів – ефективне управління.

– А хто озвучив пропозицію?

– Пропозиція як-то народилося… Напевно, одним із складових питань був в Адміністрації президента, коли мені казали: “Роман Анатолійович, ви ефективно працюєте як менеджер-управлінець, ви ефективно працюєте як керуючий виборчим процесом. Ми формуємо групу людей, які можуть ефективно продовжити роботу”. Власне, в цьому мої функції.

– З ким Ви спілкувалися в АП?

– І з Гладковским, якщо ви чекаєте цих відповідей. Пізніше цю пропозицію озвучив і президент.

– Коли Ви працювали з Гладковским з продажу автомобілів, Вам потрібно показувати результат Гладковскому. Коли Ви працювали у виборчій кампанії, Вам потрібно було демонструвати результат Порошенко. В Укроборонпромі кому Ви показуєте результат?

– Я звик показувати результат тієї групи людей, з ким я працюю, і результат для себе. Коли я займаюся бізнесом, я роблю результат для себе і тих людей, з якими працюю. Я завжди називаю тих, хто працює зі мною, – партнерами, компаньйонами. Тому що ми всі робимо спільну справу і робимо його для загального результату. Так само, як і в бізнесі, де я працював, результатом користуються всі.

Роман Романов (праворуч): Пропозицію очолити Укроборонпром обговорював з Гладковским, пізніше це озвучив президент

Однак регіональна політика, в якій так добре розбирається Романів, значно відрізняється від національної, тим більше в сфері ОПК.

“Ти часто не розумієш, звідки удар, – пояснює Романів. – Наприклад, з’являється якась стаття про те, що наші літаки погані, а у нас немає претензій від країни експлуатантів, але виникає конфлікт. А виявляється, що він виникає на тлі перспективи укладення контракту з кимось іншим.

У нас є запит. Ця інформація якимось чином дійшла до іншої сторони, яка може виконати ці послуги, і якимось чином з’являється інформація, що на якомусь ринку саме ця наша продукція не дуже добре відпрацювала”.

Імпортозаміщення. “Ми не залежимо від Росії в більшості видів техніки”

Одна з найгостріших проблем, з якою в 2014-му зіткнувся Укроборонпром – залежність від російських комплектуючих спадщини ще Радянського Союзу.

Коли з початком війни Україна розконсервувала склади з зброєю, не вся техніка була на ходу. Після зупинки оборонно-військового співробітництва з Росією постало питання: де брати запчастини?

Один з обраних шляхів – імпортозаміщення. Укроборонпром розробив каталог з необхідною номенклатурою. З ним об’їхали всі області країни. Запрошували керівників підприємств – показували, які у держави є потреби.

Романів демонструє один графік. На ньому проілюстровано по кожній області: скільки підприємств можуть працювати з імпортозаміщення, і скільки вже працює.

На перший погляд, жодна область не має 100%.

“Харківська область, все в ній 110 підприємств, ті, які потенційно можуть цікавити нас, – пояснює графік Романів. – Ми збираємо підприємства всіх форм власності: державні, комунальні і так далі. Із цих 110 підприємств нас потенційно цікавлять 66. Ми вже в Харківській області працюємо з 53.

Виходить, що потенціал Харківської області ми використовуємо на 48%, Київської – на 62%. Якщо в Закарпатській нас цікавлять лише 16 підприємств, але серед них з нами працює тільки одне – то, значить, у них дуже низький відсоток. Чесно кажучи, коли я показав це в Кабміні, то це рейтинг ваших губернаторів”.

Романів стверджує, що в імпортозаміщення в результаті стався прорив.

Підтверджує це на прикладі двох Бтрів, у виробництві яких за два роки повністю вдалося позбутися від залежності від російських деталей.

Однак це – лише два БТРа, а з іншими видами зброї не завжди може скластися така ж приваблива картинка. Один із приватних виробників поділився на умовах анонімності думками з імпортозаміщення і пояснив, чому за два роки бізнес не заповнив потреби ОПК.

Щоб запустити виробництво аналогічних деталей, бізнесмен повинен прораховувати: скільки він вкладе в обладнання і скільки зможе продати готової продукції, щоб вийти хоча б незначний плюс. Так ось, власне розмірів замовлення – представники держави далеко не завжди можуть назвати. І якщо бізнесу потрібен прогноз на кілька років, то із-за бюджетних особливостей говорити про держзамовлення можна тільки на рік.

Назвати чітку цифру, яку частину російських деталей почали виробляти в Україні, представники Укроборонпрому не змогли.

Визнали, що 100% показника ще не досягли. Натомість переконують, що частину цих потреб можна закрити на ринках країн колишнього «соцтабору»: Польщі, Чехії, Словаччини. Раніше в інтерв’ю УП перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський підтвердив, що в окремих випадках Україні доводиться використовувати треті країни, щоб отримати необхідні комплектуючі.

Дізнатися подробиці УП спробувала і в розмові з представниками Укроборонпрому.

На цю тему керівництво Концерну говорить неохоче. Пояснюють, що не знають, звідки інші країни беруть продукцію. Зате підтверджують, що в таких випадках існують комісійні, так як “люди роблять бізнес десь в третіх країнах”.

Денис Гурак: Про скандал з тими ж, нібито “російськими” двигунами. Ці двигуни куплені в іншій країні.

Денис Гурак: Так. Договір абсолютно законний, ніхто на ньому зайвої кримінальної копійки не заробив. СБУ перевірила і підтвердила його законність і правомірність. Якщо машина, яка розроблена спеціально під російський двигун – що робити? Треба робити так, щоб машина їхала і воювала.

Законність цієї оборудки дійсно офіційно визнала СБУ. За контрактом фірма “Укрінмаш”, що входить в Концерн, купила у британської компанії 20 двигунів до БТРам розробки 70-х років. Звідки у Великобританії взявся цей раритет, спецслужба не пояснила.

“Нам легше конкурувати з Росією на зовнішніх ринках”

Ще один успіх, про який керівники Укроборонпрому розповідають Українській правді, стосується експортних поставок озброєння.

Кажуть, що до 2014-го Україна продавала надлишки зі складів, тепер – готову продукцію. Правда, 85% експорту – це послуги і ремонт техніки ще радянських часів. І в цьому питанні стало легше конкурувати з Росією.

Денис Гурак: Раніше, до 2014 року, з Росії часто були політичні команди переставати брати участь у тендерах. Проросійська влада припиняла участь. Це було дуже поширене вище. Плюс навіть там, де не було таких команд, де були звичайні відносини, там була конкуренція.

Зараз всі втомилися від Росії, в тому числі, з-за їх поведінки на зовнішніх ринках як монополіста, і звичайно, всі бачать агресію і санкції. Завдяки цьому нам вдається збільшити частку експорту за рахунок нової виготовленої продукції.

УП цікавиться танками “Оплот” для Таїланду, контракт на які був укладений ще в 2011-м. Харківський завод імені Малишева повинен був поставити 49 танків до 2014 року. Сума контракту – 200 млн доларів. Проте в обумовлені терміни замовнику відвантажили лише 5 танків “Оплот”.

Це сталося через саботаж, переконують керівники Укроборонпрому.

Роман Романов: “Ми беремо участь в економічній війні. Я завжди кажу, що вона завдає не менше шкоди. Завод Малишева – це було просто зупинена підприємство. Коли ми прийшли, це був дійсно провалений контракт.

Сьогодні ми запрошуємо вас на підприємство: завод ожив. Ви побачите на різних точках, на різних ступенях виробничого процесу, побачите підпису на корпусах – 21, 22 вежа, там 30-й корпус”.

– На якому етапі контракт зараз?

Денис Гурак: Він виконується, танки виробляються і передаються Таїланду.

Гурак, який відповідає в Концерні за зовнішньоекономічну діяльність, розповідає подробиці про експорт. Майже половина йде в країни Далекого Сходу і Південно-східної Азії. Другий ринок – Близький Схід і Африка, на який припадає до 40% експорту, на весь інший світ – 15%.

Найбільшу частину експортної продукції складає авіація – до 40%, бронетехніка – до 30%. Основний бізнес – обслуговування.

Денис Гурак: Є країна Х, в якій потрібно відремонтувати 10 вертольотів. Вони видають запит на пропозицію. Росія каже: “Та ні, ми не будемо вам ремонтувати, давайте краще ми вам 10 нових поставимо”. А ми можемо зробити те ж саме з тими ж вертольотами, що і Росія з Мі-17, наприклад.

Країна їм каже: “Ми не хочемо купувати нові, ми хочемо відремонтувати”. Після року переговорів Росія каже: “Гаразд, давайте відремонтуємо”. Але ціна виходить в два рази вище, ніж наша, тому що вони звикли вважати себе монополістом. За рахунок цього ми отримуємо нові контракти”.

Програма розвитку ОПК на 171 мільярдів з сумнівними цифрами

УП вже писала, що редакція має програмою розвитку ОПК, яку підготував Укроборонпром.

Окремі цифри в цій програмі викликають питання: чи не свідомо автори завищили вартість робіт і потрібні деякі вироби української оборонці. Ряд питань з цього УП вже ставила першому заступнику Секретаря РНБО Олегу Гладковскому.

Керівництво Концерну розмова на цю тему починають з історії питання.

Олександр Стеценко: Перший етап історії – Кучма. У 2000 році був проведений аналіз, що треба, щоб відновити всю техніку, яка була. На той момент було потрібно 148 мільярдів. Це три національних валових продукту на 2001 рік. Це неможливо було виконати. Зменшили до 45, в результаті держава змогла дати програмі тільки 12.

Наступний етап – Ющенко. Почався з того, що ми мирна країна, із Заходу на нас ніхто не нападає, Росія своя і так далі. Було зупинено взагалі все фінансування і розвиток ОПК.

Коли прийшов Янукович, а це вже третій етап, тоді вже цілеспрямовано не розвивалися ні оборонка держави, ні техніка, ні озброєння. Йшло знищення взагалі Збройних сил та оборонно-промислового комплексу.

Олександр Стеценко (крайній зліва): При Януковичі йшло знищення оборонно-промислового комплексу

Чергову програму розвитку ОПК почали готувати вже в умовах військових дій. Але навіть війна не стала стимулом для представників влади розробити документ якомога швидше.

І хоча самі керівники Укроборонпрому визнають, що розробка програми – не функція Концерну – вони ж взялися написати документ. Мовляв, інші цим не займалися.

Роман Романов: Функції у одного сильно мовця, вибачте мене, співробітника міністерства економрозвитку. Мене хлопці весь час стримують в цьому питанні, але півтора року на посаді – а цієї програми немає. Чому ми повинні були зібрати тут 68 осіб в робочу групу, і ми її зробили хорошу, криву або косу. (Романів не уточнює, кого саме має на увазі – УП)

Володимир Коробов: Зібрали всіх конструкторів, Академію наук, Космічне агентство, Міноборони, Мінекономіки, хто там був запрошений – я навіть не знаю. Кожен дав туди своє бачення тих проблем, які сьогодні накопичені.

Ця програма на 171 мільярд включає в себе навчання, тому що все починається з кадрів: робота з кадрами, інститутами, навчання профільних спеціальностях, навчання конструкторів, навчання всіх профориентаций.

Далі підготовка наукової бази, тому що всі поотставало по науковій базі. Підготовка конструкторських робіт і конструкторських бюро, які є фундаментом для створення якогось комплексу озброєнь або якогось досить складного технічного рішення.

І вже тільки потім остаточно підготовка виробництва.

Ось цей комплекс з 171 мільярда, який був прийнятий. З бюджету на п’ять років всього 62.

Романів: У цьому документі з’явилися “хотілки”. Наука, освіта – це були хотілки. Це не те, що всі ці люди хотіли вкрасти. Всі чудово розуміли, що передали в Мінекономіки – панове, це ваш профіль, ви розумієте, як повинна працювати економіка. На скільки грошей можна розраховувати? Прийміть рішення і розпишіть.

Однак Мінекономіки рішення приймати не поспішає.

Існування конфлікту між Укроборонпромом і Мінекономіки керівники Концерну відкидають. Натомість демонструють статистику листування з Кабміном за 2 роки. На схемі показник: 83% звернень не знайшли підтримки уряду.

Романів підсумовує: контакту немає.

Не дуже допоміг контакту і той факт, що ще влітку цього року заступником Міністра економічного розвитку був призначений Юрій Бровченко з структури Укроборонпрому.

Роман Романов: По-перше, ми не призначаємо. Ми вважаємо, що це було якесь мудре рішення, коли було запропоновано взяти людину з системи, з досвідом роботи в Міністерстві економіки… Я не кажу, Бровченко хороший він чи поганий – я сам не ідеальний. Але у нас з людиною хоча б картинка однакова. У нас є телефони один одного. Ми зателефонуємо, і в розмові не буде “товариш міністра”, а робочий діалог: “Добрий день, у нас така проблема, пам’ятаєш, ми місяць тому розмовляли в їдальні, ось, будь ласка”. Ось якийсь контакт.

Нам не потрібен лобіст. Нам потрібна людина, яка розуміє проблеми.

Володимир Коробов: На сьогоднішній день програма, підкоригована вже від імені Мінекономіки, скоригована від імені МО, згідно їх першочергових завдань, відповідно до вимог бюджету – знаходиться на узгодженні в кабміні. Тобто, вже є узгоджена програма.

Змінилася і сума, яка фігурує в програмі. За словами Коробова, вона зменшилася в 2-3 рази.

Але чи закладуть в держбюджет фінансування цієї програми на певному рівні – 0,5% ВВП або 12-13 мільярдів гривень, керівники Укроборонпрому не знають.

З іншого боку, виникають питання щодо реальності внесених у цю програму сум і необхідності всього того озброєння, що підприємства ОПК можуть зробити в результаті виконання програми. Конкретної відповіді Романів не дає, проте докладно коментує процес, як узгоджувалися цифри, які підприємства надали Концерну для внесення в Програму:

“В цю роботу підключилися одні, другі, треті, п’яті – і народився цей документ. Цей документ потрапляє в Мінекономіки. Воно зробить вичавки і говорить “Ні”. Ось така сума у цьому документі звучить.

Але реальні можливості бюджету в два або в три рази менше. Зауваження подаються в Міністерство оборони. МЕ каже: “Ага, якщо в два рази, то це все-таки залиште, ми будемо наполягати, а ось це – до побачення “.

Керівник Укроборонпрому впевнений, що за таких умов “несправедливі рішення” просто не просочаться: “найголовніше, що це рішення приймає не одна людина. Це несправедливе рішення в будь-якому випадку буде відстежено або сьогодні, або завтра. Якщо воно несправедливе, то незворотність покарання за нього все одно піде. Життя це вже довела. Я сповідую такі принципи”.

Реальність декількох пунктів програми УП все ж намагається дізнатися, зокрема, з заводу “Ленінська кузня”, яка належить Петру Порошенку.

Згідно з внесеними програми даними, на підготовку виробництва 18 плавзасобів, серед яких катер “Гюрза”, закладено майже 300 млн гривень. У разі фінансування це дозволить виготовити протягом 5 років 101 одиницю, в тому числі 18 катерів “Гюрза”.

Але враховуючи плани по забудові території заводу “Ленкузні” житловими будинками, ці прогнози виглядають сумнівними.

– Наскільки ця цифра – 18 катерів “Гюрза” – реальна?

Денис Гурак: А ви у “Ленкузні” запитували? Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, що відбувається на “Ленкузні”, крім того, що ми імпортуємо деякі складові, які вони ставлять на катери. Це все, що я знаю про “Ленкузні”, тому що це підприємство не входить до складу “Укроборонпрому”.

Роман Романов: “Я так розумію, що тут бізнес-процес. Я б сприйняв це як бізнес-процес. Якщо у мене є під замовлення 18, значить, я роблю забудову, переношу цей завод кудись в Миколаїв, Херсон.

“На складі Міноборони залишається більше 2 тисяч танків”

Однак якщо у заводів Концерну є можливість виробляти танки “Оплот” та інші види озброєння – то чому цієї техніки не вистачає на передовій? Це питання журналістам постійно задають військові АТО.

Звіт Укроборонпрому за 2016 рік

Романів скаржиться, що йому й самому цікаво поїхати в зону АТО, але його туди не пускають.

Щодо техніки, то це питання грошей: замовляти нову – дорого, той же “Оплот” коштує кілька мільйонів доларів. Натомість гендиректор Укроборонпрому бачить потенціал на складах Міноборони. За звітами, там зберігається понад 2 тисяч танків.

Романів: “На сьогоднішній день модернізовано 900 танків. Тобто, ще тисяча корпусів де-то варто. Ми пропонуємо Міністерству оборони кілька рівнів модернізації, з цього танка зробити зовсім інший. Ми пропонуємо прибрати старий двигун і поставити новий, прибрати взагалі всю оптику і поставити всю ультрасучасну – інфрачервону, термічну.

Не потрібно робити заново танк. Потрібно просто поставити йому потрібні характеристики. Ми завантажені на 25%. Дайте нам замовлення”.

Денис Гурак: “Кожен повинен робити свою частину роботи на спільний результат. Це ж питання суто економічний. Чи є у держави гроші розвивати свою індустрію, чи ні.

Всім би хотілося, щоб були. А їх немає”.