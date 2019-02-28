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ЗМІ: Пакистан атакував населені пункти на півночі Індії

28.02.2019

СМИ: Пакистан атаковал населенные пункты на севере Индии

Військові Пакистану піддали обстрілу населені пункти на півночі Індії. Інцидент стався в штаті Джамму і Кашмір, повідомляє Asian News International.

Обстрілу зазнали селища в окрузі Пунч. Атака сталася близько 06:00 за місцевим часом (03:30 мск). Індійської армії вдалося відбити обстріли, уточнює ЗМІ.

Відносини Індії та Пакистану загострилися після інциденту в Джамму і Кашмірі 14 лютого 2019 року, коли був здійснений теракт, що забрав життя 45 співробітників сил Центрального поліцейського резерву Індії. Ще 35 людей отримали поранення. У відповідь ВПС Індії завдали удару по території Пакистану.

27 лютого ситуація в Кашмірі знову загострилася. Стало відомо, що були збиті два індійських і один літак ВПС Пакистану.

Нагадаємо, Індія і Пакистан з 1947 року оскаржують належність Кашміру. У штаті немає офіційних кордонів — армії двох країн розділяє лінія контролю.

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