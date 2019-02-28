Мешканка Австралії схудла вдвічі від сорому

Жінка ховалася в туалеті, щоб перекусити.



Мешканка Австралії Олександра Сімонс втомилася соромитися свого тіла і ховатися від людей і схудла майже вдвічі.

Жінка видужала до 130 кілограмів після народження дитини. Дієти, які пробувала Сімонс давали тимчасовий результат.

Жінка настільки соромилася свого тіла, що не могла їсти на людях, вона ховалася в туалетах. Також австралійка вважала себе “жирною коровою”, коли годувала дитину грудьми.

Із-за постійного сорому жінка зважилася на хірургічне зменшення шлунку. Після операції Сімонс привчила себе до фізичних вправ та здорового харчування.

Зараз дівчина важить 68 кілограмів і чекає на другу дитину.







