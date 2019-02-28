Названа причина вибуху поїзда в Каїрі

Загинули 25 людей.



Бійка між двома машиністами стала причиною ситуації, в результаті якої швидкісний локомотив без машиніста врізався в огорожу і вибухнув на головному залізничному вокзалі столиці Єгипту, в результаті чого загинули щонайменше 25 осіб. Про це з посиланням на дані місцевих властей повідомляє AP.

Крім загиблих, ще щонайменше 47 осіб отримали поранення, багато хто з них знаходяться в критичному стані, і офіційні особи заявили, що число загиблих може зрости.

Генеральний прокурор Єгипту Набіль Садек заявив, що слідчі встановили, що машиніст локомотива залишив свою машину для бійки з іншим машиністом, чий вагон блокував його.

Але він залишив свою машину не на гальмах, інша машина почала рухатися назад, звільнивши локомотив від блокування, який набрав швидкість і врізався в бетонно-металеву огорожу.

“Машиніст залишив машину, не вживши ніяких заходів для його гальмування”, – йдеться в заяві Садека.

Машиніст вагона був допитаний, і Садек сказав, що розслідування триває.