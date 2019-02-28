Лідер Північної Кореї вперше відповів на питання журналіста-іноземця

Завершилися переговори США і КНДР.



Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час саміту з президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі вперше відповів на запитання іноземного журналіста.

Перед початком закритих переговорів у перший день (27 лютого – Прим. Ред.) у Ханої у Трампа та Кім Чен Ина було нетривалий час для зустрічі з пресою і фотосесії. Як зазначає Washington Post, перш ніж покинути зал, кореспондент видання Девід Накамура встиг звернутися до Кім Чен Ина c коротким питанням. “Голова Кім, ви впевнені, у вас хороші передчуття щодо угоди?” – звернувся кореспондент.

Під час того, як співробітники Білого дому намагалися вивести журналістів з кімнати, лідер КНДР повернувся до свого перекладачеві, який швидко перевів питання. На подив присутніх журналістів, Кім Чен Ин відповів на нього і висловив стриманий оптимізм. “Поки рано говорити про це. Я не буду предрешать. З тих почуттів, що я відчуваю зараз, у мене є відчуття, що будуть хороші результати”, – сказав Кім Чен Ин.

Як зазначає видання, факт відповіді від лідера країни, в якій практично відсутні незалежні ЗМІ, є першим взаємодією з американської вільною пресою. Експерт Центру нової американської безпеки Дуйон Кім зазначив, що північнокорейський лідер комфортно і впевнено відповідає на питання, а також додав, що зарубіжні ЗМІ мають продовжувати задавати лідеру якомога більше питань.