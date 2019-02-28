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В азіатських аеропортах “застрягли” тисячі туристів

28.02.2019

В азиатских аэропортах "застряли" тысячи туристовПакистан закрив повітряний простір.

Тисячі туристів застрягли в аеропортах азіатських міст після того, як авіакомпанії були змушені скасувати рейси з-за закриття авіапростору Пакистану на тлі ескалації з Індією.

Як повідомляє Радіо Свобода, 27 лютого рейси скасували Thai Airways, Emirates і Qatar Airways, зокрема і з Європи, тому що перельоти повинні були відбуватися через територію Пакистану.

Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines і Air Canada також скасували рейси. Singapore Airlines і British Airways були змушені перенаправляти рейси по інших маршрутах.

Авіакомпанія Thai Airways повідомила, що 27 її рейсів були скасовані, при цьому три пасажирських літака 27 лютого були змушені повернутися в Бангкок.

За даними авіакомпанії, близько п’яти тисяч пасажирів постраждали через скасування рейсів, більшість – ті, хто планував скористатися європейськими рейсами.

Пакистанські чиновники заявили, що повітряний простір країни, швидше за все, відкриється до опівночі 28 лютого.

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