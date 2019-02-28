Порошенко може тепер спокійно декларувати офшори і гуляти на Мальдівах — Єгор Соболєв

Рішення про законність незаконного збагачення особисто проведено головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком. Маючи прикриття від керівництва держави, він перетворює КСУ в корупційний бізнес, де будь-яке рішення продається. Тому в небезпеці зараз і норми про е-декларування, і про люстрацію, і всі без винятку закони, які заважають корупціонерам збагачуватися за наш з вами рахунок…

Після визнання неконституційним статті про незаконне збагачення будь-який чиновник, починаючи з Петра Порошенка, може спокійно декларувати і офшори, і відпочинок на Мальдівах, і мільйони доларів готівкою — і хоч покупку контрольного пакету акцій Tesla. Тепер нікому нічого не треба доводити.

Саме кримінальна відповідальність за нездатність довести законність походження майна була ключовою у пастці для корупціонерів, яку ми сконструювали в антикорупційному законодавстві в 2015-2016 роках.

Перебуваєш на посаді і не задекларував щось з того, чим володіє або користується твоя сім’я — до 2 років позбавлення волі з забороною займати посаду.

Задекларував все, але не можеш довести, що це законно зароблене — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Плюс відкритість всіх реєстрів власності дозволяли суспільству самому контролювати, що корумповані міністри, депутати, прокурори, судді та чиновники записали на себе або на їх дружин, дітей, мам, тещ і так далі.

За час дії цих законів за статтею «незаконне збагачення» було порушено 105 кримінальних проваджень. Першим обвинуваченим Антикорупційної прокуратурою став тодішній прокурор зони АТО Костянтин Кулик.

Його дружина не змогла пояснити, звідки у неї з’явилися розкішна нерухомість в Києві і авто. Суддя, якому в жовтні 2016 потрапила ця справа, теж не знав, як відмазати прокурора і тупо тягнув час. На третій рік «процесу» не почався навіть допит свідків. За цей час Кулик встиг отримати підвищення від Юрія Луценка і орден від Петра Порошенка.

Як і інші, його справу має бути передано в створений нами з-за цього саботажу Антикорупційний суд. Але тепер Кулик і всі-всі-всі — включно з останнім обвинуваченим у незаконному збагаченні міністром транспорту Володимиром Омеляном — вільні і щасливі. Стаття більше не діє.

І це тільки початок цього реваншу, який нам треба зупинити. За даними, які я отримав рішення про законність незаконного збагачення особисто проведено головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком. Маючи прикриття від керівництва держави, він перетворює КСУ в корупційний бізнес, де будь-яке рішення продається. Тому в небезпеці зараз і норми про е-декларування, і про люстрацію, і всі без винятку закони, які заважають корупціонерам збагачуватися за наш з вами рахунок