Парламент Британії підтримав план відстрочки Brexit

Дату виходу країни з ЄС можуть перенести.



Парламент Великобританії підтримав погодився надати прем’єр-министу Терези Мей додатковий час на переговори з Євросоюзом щодо угоди про Brexit.

У Палаті громад напередодні відбулося символічне голосування, в ході якого 502 депутати підтримали нову стратегію Мей по Brexit, яка може призвести до перенесення дати виходу країни з ЄС.

Продовжити термін виходу країни з ЄС від прем’єр-міністра Британії Терези Мей вимагають як багато членів її партії, так і опозиція. Щонайменше троє членів кабміну виступають за перенесення Brexit і погрожують подати у відставку, якщо Мей не відмовиться від варіанту, при якому Великобританія вийде з ЄС без операції, що загрожує вкрай негативними наслідками для економіки королівства.