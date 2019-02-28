В Індонезії повідомили про нові жертви обвалення шахти

Десятки все ще знаходяться в пастці під землею.



Щонайменше семеро людей загинули, десятки все ще знаходяться в пастці під землею в незаконному золотому руднику, який обрушився в Індонезії. Рятувальники продовжують відчайдушно шукати тих, що вижили.

Дев’ятнадцять шахтарів евакуйовано в безпечне місце. Рятувальники підтримують зв’язок з людьми, що знаходяться під завалами, сподіваючись, що їх вдасться врятувати.

Офіційний представник місцевого агентства з надзвичайних ситуацій Абдул Муін Папутунган повідомив, що рятувальної операції перешкоджає гірська місцевість і нестійкий грунт.

“Рятувальна операція триває, але час йде, небезпека для життя людей зростає. Ми чули не менше трьох осіб, які просять про допомогу, і ми намагаємося їх витягнути, забезпечити водою і їжею”, – сказав Папутунган про пошуки тих, що вижили.

За його словами, аварія в незаконній шахті сталася через те, що опорні балки не витримали навантаження.