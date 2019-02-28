Порошенко може загасити корупційний скандал війною — експерт

Думаю, що до кінця тижня його рейтинг складе максимум 5-7%. Ми вже можемо говорити про те, що стався крах Порошенко.

Корупційний скандал, в якому замішані особи з найближчого оточення президента, які заробляли на поставках російських запчастин до військової техніки, які поставлялися за корупційними схемами, завдасть серйозного удару по Петру Порошенку — іміджевий, політичний і юридичний. Тому що Гладковський-Свинарчук є одним з найближчих людей Порошенка, «смотрящий» за всіма оборонним комплексом. Журналісти в розслідуванні зачепили тільки одну ниточку, але далі може спрацювати «принцип доміно», тому що оголяться інші корупційні схеми.

Як відомо, на оборону Україна витрачає понад 100 мільярдів гривень щорічно. Проте всі українці ще й платять 1,5% військового збору. Виходить, що влада грабує населення, а верхівка, прикриваючись війною, на якій щодня вбивають людей, лякаючи нас агресором Росією, тим часом створила організовану злочинну групу, яка наживається на грошах мільйонів простих українців і торгує з агресором.

У такій ситуації Порошенко в ідеалі повинен зняти свою кандидатуру з виборів у зв’язку з виявленими фактами. Також має бути розпочато кримінальне розслідування.

Безумовно, сам Петро Олексійович цього не зробить, він не відмовиться від участі у виборах. Але ж є 43 інших кандидата в президенти. Плюс – парламентсько-президентська республіка. Якщо вже ми зуміли бандита Януковича разом зі змієм Азаровим прибрати, то з Порошенком вже точно легше впоратися.

43 кандидата в президенти зараз повинні виступити з єдиним документом – декларацією, яка буде містити вимогу, щоб Порошенко негайно зняв свою кандидатуру з президентських виборів.

Потрібно зібрати Верховну Раду, і щоб щодня тимчасова слідча комісія розслідувала цей інцидент, збирала документи і оприлюднила їх. А на час роботи цієї СК Порошенко, як мінімум, повинен припинити вести передвиборчу кампанію. Однак для цього потрібно діяти консолідовано.

При цьому відмінно проявиться, який кандидат в президенти – порошенковский він або незалежний. Той кандидат у президенти, який не виступить із заявою про те, що Порошенко має зняти свою кандидатуру на виборах, є лялькою Порошенко.

Якщо буде спроба замовчати цей скандал, як замовкли Мальдіви Порошенко, його офшори і все інше, значить, у нас в країні вже готується диктатура.

Звичайно ж, це буде колосальний удар по рейтингу Порошенко. І щоб дізнатися реальні рейтинги кандидатів, депутатам потрібно запросити відомі американські та європейські соціологічні компанії, які б проводили тут соціологічні заміри перед виборами. Наші соціологічні компанії вже все зломлені. Хіба що тримаються «Рейтинг» і КМІС, а всі решта – в руках у челяді Порошенко.

Стрілка рейтингу Порошенко і так вже досягла межі. У нього дуже високий антирейтинг – на рівні 50-60%. Тобто в середньому 55% виборців України ні за яких обставин не будуть голосувати за Порошенка.

І зараз, якщо буде загальна декларація кандидатів, звернення до Верховної Ради, ЦВК та Верховний суд, а також до народу, якщо буде створена комісія у ВРУ, якщо будуть звернення в ЄС і США, це буде колосальний тиск. Наприклад, у Венесуелі Гуайдо звернувся до світової спільноти і став президентом паралельно з Мадуро. Ось вам прецедент. Так і в Україні можна зробити.

Якими будуть рейтинги Порошенко після цього скандалу? Якщо враховувати, що армія у нього була одним із гасел виборчої кампанії, тепер, після цього розслідування, все виглядає особливо цинічно. Рейтинг нинішнього президента рости не буде.

Йому зараз намагаються намалювати 20% підтримки, але насправді їх немає. Якщо говорити про весь електорат України, то у Порошенка рейтинг сьогодні максимум 10%. Ще 10% він розраховує отримати за рахунок всяких системних махінацій. Чим менше людей прийде голосувати, тим більше рейтинг у нього вийде, і тоді він потрапить у другий тур.

Зараз, після цієї історії, ці 10% реальної підтримки почнуть танути. Думаю, що до кінця тижня його рейтинг складе максимум 5-7%. Ми вже можемо говорити про те, що стався крах Порошенко.

Крім того, зараз зміниться ставлення армії до Порошенка і його оточенню. Це – колосальний удар по РНБО, зокрема, по Турчинову. Сталася повна дискредитація РНБО, адже цей Гладковський-Свинарчук був першим заступником. Він – ніхто, а займав цей пост! Це безпрецедентно. Відбулася колосальна дискредитація головних органів і Порошенка як головнокомандуючого. З-за цього армія може вийти з-під контролю, і, не дай Бог, ми можемо увійти у військовий путч або утворюється хунта.

Безумовно, зараз команда Порошенко намагатиметься перебити цей компромат, тому буде вал компроматів на інших кандидатів. Але все це марно. Це перебити неможливо. Всі інші кандидати – не при владі, вони не замазані в крадіжках народних грошей. Проблема Порошенка в тому, що він використав народні гроші, посилав людей на війну, щоб вони гинули і ставали інвалідами, а він цю війну використовував для особистого збагачення, збагачення своєї банди і їх дитинчат.

Цей вузол ніяк розв’язати не можна. Таке ні на кого не перекинеш – ні в кого з кандидатів в президенти немає в біографії такої гидоти.

У зв’язку з цим є один ризик – у сформованій ситуації влада може розв’язати війну – кинути армію з провокацією, спровокувати Росію, щоб потім ввести воєнний стан, а Порошенко залишиться у влади і стане диктатором, як Мадуро або Асад.