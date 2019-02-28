У Конгресі США з’явився законопроект про доходи Путіна

Конгресмени розробили законопроект.



Американські законодавці розробили і внесли в Конгрес законопроект, який в разі прийняття зобов’яже розвідку США з’ясувати походження фінансів президента Росії Володимира Путіна. Про це пишуть на своїх сайтах автори документа – республіканка Еліс Стефаник і демократ Вальдес Демінг.

Проект закону має назву “Про транспарентності відносно Володимира Путіна”: він безпосередньо зачіпає тему його доходів і майна.

27 лютого Конгрес виклав оновлений текст законопроекту “Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019” (DASKA), в якому йдеться про санкції проти РФ. Саме в ньому, крім економічних заходів, пропонують закріпити звітність про активи Путіна.

“Путін з політичними соратниками прагнуть послабити демократії по всій планеті, консолідуючи свій політичний контроль допомогою неетичних важелів. Пишаюся участю в авторстві законопроекту, який націлений на ідентифікацію Путіна і його союзників такими, якими вони є – підривають демократії мерзенними політичними діячами”, – заявила Стефаник, член палати представників від республіканців.

Демингс пише, що нинішня адміністрація США “дозволила Росії і Путіну вільно правити”, і в результаті “демократія США знаходиться під загрозою”.

“Найкращий спосіб провести наступ на владу Путіна і його соратників – з’ясувати незаконні і таємні фінансові потоки, які живлять їх операції. Настав час удару”, – йдеться в її заяві.

Демократ уточнила, що за втручання в президентські вибори США в 2016 році вже звинувачені 26 росіян і 3 російські компанії, але “чинна адміністрація мало що зробила, щоб запобігти майбутні атаки”.