У Швеції затримали ще одного чоловіка, шпионившего на користь Росії

Другий підозрюваний за тиждень.



Поліція безпеки Швеції за підтримки звичайної поліції в середу затримала другого підозрюваного у роботі на російську розвідку.

“Його затримали і зараз допитують”, – повідомив прес-секретар Поліції безпеки Габріель Вернстедт.

Поліція безпеки стверджує, що затримання не пов’язане з іншою справою, коли підозрюваного затримали під час спілкування з агентом російської розвідки.

За даними шведських ЗМІ, другий підозрюваний здійснював незаконну діяльність з 10 квітня по 30 вересня 2018 року.

Додаткової інформації про затримання не надається з огляду на таємницю слідства.