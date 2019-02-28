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У Швеції затримали ще одного чоловіка, шпионившего на користь Росії

28.02.2019

В Швеции задержали еще одного мужчину, шпионившего в пользу РоссииДругий підозрюваний за тиждень.

Поліція безпеки Швеції за підтримки звичайної поліції в середу затримала другого підозрюваного у роботі на російську розвідку.

“Його затримали і зараз допитують”, – повідомив прес-секретар Поліції безпеки Габріель Вернстедт.

Поліція безпеки стверджує, що затримання не пов’язане з іншою справою, коли підозрюваного затримали під час спілкування з агентом російської розвідки.

За даними шведських ЗМІ, другий підозрюваний здійснював незаконну діяльність з 10 квітня по 30 вересня 2018 року.

Додаткової інформації про затримання не надається з огляду на таємницю слідства.

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