В ЄС хочуть створити фінансову поліцію

Буде створений новий орган.



Спеціальний комітет Європарламенту з податків ухвалив дорожню карту для створення більш справедливого і ефективного оподаткування та боротьби з фінансовими злочинами.

Першим пунктом у цьому плані значиться заклик до Європейської комісії негайно приступити до роботи над пропозицією про створення європейської фінансової поліції.

Крім того, євродепутати запропонували створити спеціальний орган ЄС по боротьбі з відмиванням грошей.

Вони також наполягають на скасуванні схем з видачі так званих “золотих віз” і паспортів в обмін на інвестиції.

Євродепутати вказали сім країн ЄС, в яких спостерігаються ризики податкової гавані і які сприяють агресивній податкового планування: Бельгія, Кіпр, Угорщина, Ірландія, Люксембург, Мальта Нідерланди.

Після триваючих викриттів за останні п’ять років (Luxleaks, Panama Papers, Football leaks і Paradise papers) Європарламент вирішив заснувати 1 березня 2018 року Спеціальний комітет з фінансових злочинів та ухилення від сплати податків.