Донори «Батьківщини»: Партія Тимошенко отримала десятки мільйонів «пожертв» від касирів, механіків і автомийників

Журналісти-розслідувачі встановили, що партія кандидата в президенти Юлії Тимошенко отримала десятки мільйонів гривень від фейкових «донорів».

Про це йдеться в сюжеті програми «Наші гроші».

Два роки тому журналісти провели розслідування і дізналися, що гроші на партію «Батьківщина» нібито виділяють пенсіонери. У документах партії говорилося, що пенсіонери добровільно жертвують тисячі гривень, але в реальності виявилося, що ніхто цього не робив. За фактом підроблених дані в звітах партії було відкрито кримінальне провадження.

Однак це не завадило «Батьківщині» оприлюднити свіжий звіт про «донорів» 2018 року. Офіційно партія за останні півроку значно наростила підтримку від громадян, які вирішили фінансово підтримати «Батьківщину». Так, у першому і другому кварталах 2018 року приватні особи і фірми надіслали партії 23 млн грн, а у третьому та четвертому кварталах – понад 130 млн грн. У цей період почалася активна передвиборна кампанія Тимошенко.

Журналісти відзначають, що сума платежів викликає підозру. У звітах партії зазначено, що жителі невеликих містечок і сіл надсилають 148-149 тис. грн, при цьому деякі по кілька разів. Саме такий розмір присилаються партії грошей зумовлений тим, що великі суми спровокують спеціальні фінансові перевірки.

Розслідувачі програми «Наші гроші» вирушили в одне з сіл, в якому живе жінка, нібито пожертвувала партії 149 тис. грн 3 жовтня, потім стільки ж відразу на другий день і третій. Після цього ще раз 149 тис. грн 16 жовтня і 130 тис. грн 22 жовтня. Загалом за півроку мешканка села профінансувала «Батьківщину» на 1,5 млн грн. Працює «щедра мільйонерка» касиром у супермаркеті.

Фінансувала партію і сестра жінки, яка робила точно такі ж перекази на рахунки партії і навіть у ті самі дні. Також великі суми передавав партії і ще один член сім’ї сільських «мільйонерів», який за освітою механік. Він відмовився давати коментар журналістам.

Ще журналісти знайшли «багатих» працівників автомийки, манікюрниць, методистів дитсадка та інших простих громадян, жертвували партії величезні гроші. В результаті одна з жінок зізналася, що ходила в банк на прохання людей з «Батьківщини» в обмін на якусь допомогу.

Тимошенко в коментарі журналістам заявила, що це все провокація СБУ.

«Може бути провокація Служби безпеки України. Ви знаєте, що є відзняті відеоматеріали, як на Контрактовій площі, коли я повинна була зустрітися з киянами, то на офіційних службових машинах СБУ привозили проти мене плакати. Іноді за провокації платять великі гроші», — заявила кандидат в президенти.

Також вона додала, що партії дійсно допомагають прості люди і якщо вони не хочуть про це говорити, то це швидше за все із-за загрози «їх свободу і життя», тому що в Україні «немає демократії».