Росію заполонили фальшиві грошові купюри: як уникнути обману

Аферисти «розшифрували» навіть сверхзащищенные банкноти номіналом у 200 і 2000 рублів

Жертвами фальшивомонетників щорічно стають десятки тисяч росіян – про це свідчать свіжі статистичні дані від Банку Росії. Хороша новина: «фантиків» у 2018 році виявлено все-таки на 15% менше, ніж роком раніше – 38 504 штуки проти 45 313. Погана новина: методи злочинців стають все більш витонченими. Якщо пару років тому підроблені банкноти в основному закладалися в банкомати, зараз фальшивки виявляють і самі банки в процесі інкасації — злочинцям вдалося обвести навколо пальця фінансових акул. Аферисти не гребують підробляти навіть дрібниця. Зростає їх «професійний рівень»: не минуло й року, як вони «расщелкали» нові купюри номіналом в 200 і 2000 рублів, які анонсувалися як абсолютно стійкі до підробок. Але самим «ласим шматком» для шахраїв залишаються купюри номіналом 5000 руб.. В минулому році фальшивих «п’ятірок» було виявлено 27763 штук або більше 70% від усіх виявлених підробок.

Майже анекдот, але в минулому році були виявлені навіть підроблені рублеві і дворублеві монети. Правда, по одній штуці. А «лівих» п’ятаков знайшли аж 98. Напевно фальшивої дрібниці «гуляє» більше. Але оскільки вона фактично нічого вже не варто, на неї і уваги звертають менше.

Головну небезпеку несуть купюри великого номіналу. Число виявлених 5-тисячних підробок, щодо «врожаю» річної давності зменшилася лише ненабагато: у 2017-му їх виявили 26948 штук. Другий ходової у злочинців розмір — тисячні купюри. У 2018-му спливло 9310 таких «фантиків», що майже вдвічі менше, ніж було роком раніше (17218). Однак цей статистичний успіх навряд чи переконливий для людини, який виявив, розраховуючись на касі, підроблену тисячну «папірець».

Добралися фальшивомонетники і до оголошених надійними двотисячних купюр. У минулому році підроблених банкнот такого гідності виявили 384 штуки. Роком раніше подібних знахідок не було взагалі, оскільки купюри запустили в обіг лише в жовтні 2017-го. А в січні-лютому нинішнього року інтернет-форуми просто вибухнули повідомленнями про фальшивки такого номіналу. Так, продавець з Магнітогорська навіть перевірила справжність купюри спеціальним додатком в телефоні: телефон підробку прошляпив. З фальшивими двохтисячних зіткнулося населення республіки Комі: «фантики» спливали в Печорі і Ухті.

фото: Іван Скрипалев

«Купюри великого номіналу рентабельніше для підроблення, – пояснює пристрасть фальшивомонетників до великим цифрам експерт Михайло Бєляєв. – Втім, якщо виявляється спосіб дуже дешево масово штампувати банкноти дрібного гідності, то злочинці їм не нехтують. Мало хто пам’ятає, але в часи радянської влади процвітала масова підробка залізних рублів».

Дійсно, сучасні майстри малювання грошей шанують своєю увагою не тільки купюри з трьома нулями. Так, підроблених банкнот в 500 рублів було виявлено 647 штук (ненабагато менше, ніж 2017-го, коли спливли 766 фальшивок) , сотенних — 204 (роком раніше їх наші менше — 183 штуки). До новеньких 200-карбованця теж дісталися — знайшли 19 «намальованих».

Втім, захищай — не захищай купюри, а підробка грошей є найдавнішим супутником, практично ровесником грошового обігу. «Паперові підробляли купюри, підроблюють і будуть підробляти. Правоохоронні органи перманентно перебувають у протистоянні з злочинцями, і то одна, то інша сторона бере гору, – констатує старший аналітик «Фінам» Олексій Коренев. – Зараз явно перемагають «світлі сили»: якість виготовлення купюр і рівень захисту від підробок настільки високі, що їх важко підробити кустарним способом. Гарну поліграфію можна відчути буквально на дотик».

Потерти купюру в пальцях — це перше порада експерта з «Фінам» щодо зниження ризику нарватися на фальшивку. «Якщо є можливість, відмовтеся приймати 5-тисячну купюру, їх найчастіше підробляють. Попросіть, щоб з вами розрахувалися купюрами іншого гідності», – рекомендує Коренєв. Але, зрозуміло, що банкомат про такий люб’язності не попросиш. І тут порада – користуйтеся банкоматами тільки в перевірених відділеннях великих банків.

«При цьому обов’язково зберігайте чеки, – закликає експерт. – Ми часто викидаємо їх в урну. А даремно. Якщо все-таки у такій видачі виявиться фальшива купюра — зверніться в банк. Хороший банк не стане ризикувати своєю репутацією, і замінить купюру. Йому ні до чого скарги в ЦБ і шум на інтернет-форумах». Нарешті, головний рада. По можливості користуйтеся безготівковими розрахунками, це гарантовано позбавляє від ризиків нарватися на фальшиві купюри.

Офіційна рекомендація від Центробанку звучить очікувано: «Якщо ви виявили підозрілу банкноту вже у себе в гаманці, ні в якому разі не намагайтеся їй розплатитися. Якщо вона і правда підроблена, найменше, що вас чекає, – довгі пояснення з правоохоронними органами».

«Фальшивку не замінять, не відшкодують збитки», – підводить підсумок Михайло Бєляєв. Загалом, скажи спасибі, що на волі залишився.

Але не факт, що залишишся на волі, розплатившись підробленої валютою в іншій країні. А наші майстри «малювання грошей» не обходять свої увагою і іноземні банкноти. Підроблених іноземних купюр в минулому році було виявлено 2579 штук, приблизно як у 2017-м. Найбільшою популярністю у шахраїв користувалися долари США — 2352 купюри. Євро, мабуть, складніше в «роботі»: виявили всього 182 банкноти. Почали наші злочинці вчити і екзотичний китайська: виявлено 42 підроблених юаня. Англійських фунтів «намалювали» всього три штуки.