Румунія організувала масштабні військові навчання в Чорному морі

Вчення стартують 1 березня.



Понад 1100 військовослужбовців 1-8 березня візьме участь у міжнародних навчаннях Poseidon 19 які ВМС Румунії організовують в румунських територіальних водах і в міжнародних водах західної частини Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил Румунії.

У навчаннях застосують 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з’єднання другий постійної військово-морської мінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів. Другу постійну протимінний групу НАТО очолює командувач німецьких ВМС Мартін Шварц на флагманському військово-транспортному кораблі FGS Werra. У групу також входять турецький тральщик з пошуку хв TCG Akcakoca, румунська корабель ROS Lt Lupu Dinescu і болгарський BGS Tsibar.

Повітряна частина навчань буде забезпечена вертольотом Puma Naval, двома винищувачами Міг-21 і двома F-16 складу румунських ВПС.

Церемонія відкриття навчань відбудеться опівдні 1 березня в порту Констанца. Кораблі вийдуть з порту 4 березня.

“Головні цілі навчань – зміцнення взаємодії між задіяними суднами та екіпажами у загальному міжнародному контексті, а також перевірка можливостей ВМС Румунії, які будуть надані в розпорядження НАТО в майбутньому”, – йдеться в повідомленні.

“Незаконна анексія Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 році, заморожені конфлікти в Придністров’ї та Грузії, напружена ситуація на сході України та в регіоні Азовського моря є факторами, які створюють нестабільність у східному сусідстві Європейського Союзу і НАТО. Однією із заходів безпеки для союзників у Чорноморському регіоні є посилення військово-морської присутності в морському басейні”, – додали у ВМС Румунії.

Кількість патрулів морських груп НАТО зросла в 2018 році з двох до трьох для кожної групи на максимальний період перебування в Чорному морі протягом 120 днів протягом року. У 2017 році було лише два патруля для кожної групи протягом 80 днів присутності Альянсу в Чорному морі.